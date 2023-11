Villa Dante, l'arena si tinge di giallo e rosso. Si lavora al montaggio dei nuovi seggiolini VIDEO e FOTO - Tempostretto

Chiusi tutti i cancelli della villa, si entrerà solo dal viale San Martino

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono arrivati i nuovi seggiolini dell’arena di villa Dante. Gialli, rossi e ignifughi. L’arena si tinge dei colori del Messina, metà tribuna di un colore e metà dell’altro. Gli operai sono a lavoro da questa mattina per il montaggio.

Fruibile solo la zona dei nuovi impianti sportivi

Nel frattempo proseguono i lavori anche nelle altre zone della villa e sono state delimitate nuove aree di cantiere. Ciò ha comportato la chiusura di tutti gli ingressi al polmone verde, per le prossime settimane si entrerà solo dall’ingresso di viale San Martino, lato parcheggio “Villa Dante”. La zona dei campi sportivi e del centro anziani è l’unica al momento fruibile e non interessata dai lavori. Oltre, ovviamente, alla piscina che resta attiva e aperta al pubblico.

Nuovi giochi inclusivi e struttura polifunzionale in legno

Sono già arrivati i nuovi giochi inclusivi di cui si è dotata per la prima volta la villa e nei prossimi giorni arriveranno anche quelli da posizionare nella nuova area giochi per bambini. A buon punto anche la struttura polifunzionale in legno, che sarà affidata, come tutta villa Dante, a Messina Social City per attività dedicate ai più piccoli.