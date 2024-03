Villa San Giovanni. Litigano per chi doveva accompagnare a casa una donna, arrestato

All’origine della misura cautelare e delle successive indagini, la lite per una donna che ha rischiato di finire in tragedia

VILLA SAN GIOVANNI – Un uomo di 35 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è finito ai domiciliari dopo aver tentano di uccidere il rivale in amore investendolo con l’auto.

All’origine della misura cautelare e delle successive indagini, la lite per una donna che ha rischiato di finire in tragedia. Il fatto è accaduto a Villa San Giovanni la sera dello scorso 28 febbraio, quando i 2 uomini entrambi reggini di 35 anni e la donna si trovavano insieme in un ristorante del posto. Al termine della cena, tra i 2 uomini, si accendeva un’animata discussione verbale che si protraeva anche all’uscita dal locale per diversi minuti.

Alla base dello scontro una vera e propria contesa per la donna e, in particolare, chi dei due avrebbe dovuto riaccompagnarla a casa. Alla fine, la donna decideva di salire in macchina con uno dei due. A questo punto l’altro uomo, non arrendendosi, cercava di avvicinarsi al veicolo, che si era appena messo in movimento, nel tentativo di convincere ancora la donna a cambiare idea.