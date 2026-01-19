Villa San Giovanni. Pavone e Idone lasciano la maggioranza e il gruppo “Città in Movimento”

Pavone e Idone assicurano comunque che continueranno a svolgere il ruolo di consiglieri comunali, nel rispetto del mandato ricevuto

VILLA SAN GIOVANNI – Dopo la pubblicazione del decreto di nomina del nuovo vicesindaco, l’assessore Ada Nicoletta Pavone e il presidente della Commissione Territorio, Pietro Idone, si sono dimessi dai loro rispettivi incarichi.

La decisione, spiegano in una nota congiunta, era stata preannunciata nel corso dell’ultima riunione di maggioranza del 12 gennaio ed è stata formalizzata tramite comunicazione PEC al sindaco e al capogruppo. I due consiglieri hanno anche annunciato l’uscita dal Gruppo consiliare “Città in Movimento”, dichiarando che in Consiglio comunale si determineranno autonomamente per il futuro.

Alla base della scelta, viene rivendicata una coerenza politica rispetto al lavoro svolto negli anni all’interno dell’amministrazione, sottolineando i risultati ottenuti, dal superamento del dissesto economico all’avvio di numerosi cantieri e alla programmazione di interventi strategici per la città.

Nel documento vengono inoltre espresse perplessità sulle motivazioni che hanno portato all’avvicendamento nel ruolo di vicesindaco, definito come un passaggio non chiarito e percepito come un atto penalizzante, soprattutto in una fase in cui l’azione amministrativa iniziava a produrre risultati concreti.

Pavone e Idone lamentano anche una chiusura al dialogo all’interno della maggioranza e con le forze che hanno sostenuto la lista civica, ribadendo l’importanza del rispetto degli accordi politici e della volontà espressa dagli elettori.

I due assicurano comunque che continueranno a svolgere il ruolo di consiglieri comunali, dichiarando l’intenzione di proseguire il proprio impegno istituzionale nel rispetto del mandato ricevuto e nell’interesse della comunità di Villa San Giovanni.