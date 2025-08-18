Villafranca Tirrena. A Serro appuntamento con il teatro

Appuntamento con il teatro nella frazione di Serro, a Villafranca Tirrena. Il 19 agosto la commedia "Non è vero... ma ci credo"

VILLAFRANCA TIRRENA – Appuntamento con il teatro nella frazione di Serro, a Villafranca Tirrena. Questo 19 agosto andrà in scena la commedia in tre atti “Non è vero… ma ci credo” di Peppino De Filippo.

L’inizio dello spettacolo è fissato per le 21.00 in Piazza Pietro Bruno. L’evento è organizzato dal gruppo teatrale dell’ASAS “Pippo La Rosa” in collaborazione con il Circolo Sportivo “Nino Campanella”, con il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale di

Villafranca Tirrena.

Nino La Rosa, presidente dell’ASAS “Pippo La Rosa”, ha spiegato: «Il Teatro a Serro ha sempre avuto un posto di rilievo. Dal 1970 ad oggi si è passati dal teatro dialettale di Martoglio al

teatro di denuncia, realizzando ben tre opere teatrali di Pippo Fava, il giornalista assassinato

dalla mafia. Lo scorso anno si è riproposto Pirandello mentre quest’anno ci siamo voluti

cimentare con la comicità di Peppino De Filippo su un tema, quello della superstizione, che

sembra superato, ma che si ripresenta di costante attualità. Serro –conclude– ha

sempre vissuto il teatro come momento culturale comunitario che coinvolge l’insieme della

popolazione presente».