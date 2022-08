Villafranca Tirrena. Al Trofeo dei Castelli Peloritani competizione, cultura e opportunità - Tempostretto

Gara storica e moderna in programma il 10 e l’11 settembre, organizzata da Top Competition tra Villafranca Tirrena e i Colli San Rizzo

VILLAFRANCA TIRRENA – L’edizione 2022 del Trofeo dei Castelli Peloritani è alle porte e Top Competition sta preparando, in collaborazione con l’Automobile Club messinese e la Città Metropolitana di Messina, alcune novità per rendere la manifestazione in programma il 10 e l’11 settembre occasione polivalente di competizione, cultura dell’auto, scoperta del territorio e anche esperienza formativa.

La gara è inserita nel campionato regionale promosso dalla Delegazione Aci Sport Sicilia e nel campionato sociale Ac Messina. Una perfetta interazione con enti pubblici e privati, che condividono lo scopo promozionale per un territorio dalle tante meraviglie da vivere e scoprire.

La manifestazione attraverserà gran parte del territorio messinese, ed in particolare, le strade tirreniche saranno teatro della competizione scandita dai controlli orari e dai passaggi sui pressostati. Protagoniste indiscusse della manifestazione le meravigliose vetture storiche che impreziosiranno l’evento, ma ci sarà la possibilità di partecipare anche con le vetture moderne per apprezzare la bellezza dei luoghi. C’è ancora tempo per iscriversi fino al 5 settembre.

Il programma del Trofeo dei Castelli Peloritani

In primo luogo, nel pomeriggio di sabato 10 settembre presso l’ex Area Pirelli di Villafranca Tirrena, cuore pulsante della manifestazione chi lo desidera, potrà partecipare a una sezione di prove pratiche di regolarità. Un’ottima opportunità per avvicinarsi a questa disciplina sempre più affascinante e tutta da scoprire nei particolari che rendono avvincente la competizione di precisione cronometrica. Conoscere le tecniche di precisione nella guida e di navigazione, oltre che familiarizzare con cronometri pressostati e tutti i principali “argomenti” che caratterizzano le gare di regolarità.

Nel pomeriggio della stessa giornata di sabato, sono previste sul Lungomare di Villafranca Tirrena in Piazza Graziella Campagna, le verifiche per gli equipaggi locali mentre per quelli provenienti da altre località sarà anche possibile farlo fino alle ore 8 di domenica 11. La partenza è fissata alle ore 9, quando le vetture lasceranno lo splendido litorale tirrenico in direzione dei Monti Peloritani, puntando sul Colle San Rizzo dove li aspetterà un sosta break, prima del ritorno a Villafranca dove sono previsti il pranzo e l’arrivo.