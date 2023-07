Villafranca Tirrena, in Piazza De Curtis il nuovo campetto di pallacanestro

Inaugurato il nuovo mezzo campo di pallacanestro, a Villafranca Tirrena, nato grazie all’impegno dell’associazione Orizzonte Comune

VILLAFRANCA TIRRENA – Nasce un nuovo luogo d’aggregazione, a Villafranca Tirrena, grazie all’impegno dell’associazione Orizzonte Comune che, con il supporto di diversi sponsor e dello stesso Comune, ha realizzato un mezzo campo di pallacanestro in Piazza De Curtis.

Lo scorso 5 luglio l’inaugurazione, a seguito della quale si è tenuto un torneo amichevole 3×3 seguito da esibizioni musicali. Soddisfatto il presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia, che ha ricordato come il progetto sia nato lo scorso marzo e poi giunto a conclusione dopo un percorso che ha visto coinvolta anche la PCR Messina, la campionessa Simona Sorrenti, gli operai del Comune e le aziende del territorio.

«Siamo davvero soddisfatti per essere riusciti a realizzare un progetto che sembrava quasi impossibile, visti i tanti ostacoli burocratici che abbiamo dovuto affrontare -ha dichiarato Saia- Come ho già avuto modo di dire, non si tratta di un semplice canestro ma di un’opportunità soprattutto per i giovani del territorio, che adesso hanno un altro luogo per vivere una sana passione insieme e socializzare, in una piazza che, a parte l’installazione delle giostre nei giorni della festa di S. Antonio, sembrava destinata all’oblio».