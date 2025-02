Villafranca Tirrena, nuovo esperto al Comune

L'architetto Pietro Merlino si occuperà di viabilità e di valorizzare le frazioni. La nomina piace a Sud chiama Nord

L’architetto Pietro Merlino è stato nominato esperto a titolo gratuito del sindaco di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro in materia di viabilità urbana ed extraurbana, promozione del decoro architettonico e artistico dei centri storici e loro valorizzazione, analisi delle problematiche e delle esigenze specifiche del territorio e delle frazioni di Calvaruso e Serro con conseguente indicazione di prospettiva di sviluppo e valorizzazione.

L’architetto Merlino molto noto in città per la sua attività professionale, ha anche ricoperto in passato numerosi incarichi politici ed amministrativi a livello comunale e provinciale. “Esprimiamo Grande soddisfazione – ha dichiarato Daniela Zirilli capogruppo di Sud Chiama Nord – per questa nomina da noi stessi indicata. Si tratta di un professionista di cui apprezziamo le capacità e siamo certi che il suo contributo risulterà prezioso per la realizzazione del nostro programma di sviluppo del territorio“.

Dal canto suo l’architetto Merlino ringrazia il sindaco e quanti hanno condiviso questa scelta. “Di fronte a un tale riconoscimento di capacità tecniche, ho ritenuto di accettare con entusiasmo questo incarico, che mi dà la possibilità di continuare a svolgere quel ruolo di servizio alla cittadinanza che già costituisce il mio bagaglio di esperienze maturate in ambito amministrativo e tecnico.”