Villafranca, tutto pronto per il “Bauso Streetbasket Days”

Due giornate dedicate allo sport e alla socializzazione, a Villafranca Tirrena. Ecco quanto si terrà il “Bauso streetbasket days”

VILLAFRANCA TIRRENA – Sport e divertimento per i giovani dagli 8 ai 14 anni, a Villafranca Tirrena, dove si terrà il “Bauso streetbasket days” promosso dall’associazione Orizzonte Comune che proprio lo scorso giugno aveva realizzato in città un impianto di basket. L’evento è organizzato con il supporto dell’allenatore Sergio Mangiò e con il patrocinio del Comune.

Si inizia questo 22 giugno alle 17.00 in Piazza de Curtis, ma la manifestazione sarà riproposta anche il 23 giugno allo stesso orario. Entusiasta il presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia, che ha sottolineato come lo sport rappresenti l’opportunità perfetta per i giovani di mettersi alla prova e divertirsi insieme all’insegna dello spirito sportivo, della sana competizione e soprattutto della socializzazione.

