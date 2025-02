Villaggio Unrra, “priorità viabilità alternativa e copertura del torrente San Filippo”

Le chiede il gruppo consiliare del Pd all'amministrazione comunale di Messina

MESSINA – Dal dibattito di oggi in Consiglio comunale è emersa la necessità di realizzare una nuova viabilità in entrata e uscita dal Villaggio Unrra. Le condizioni urbanistiche dei luoghi interessati dalla delicata vicenda del deposito di detriti di scavo del raddoppio ferroviario impongono con la massima urgenza un intervento. Per queste ragioni, chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi sollecitamente per recuperare e rendere attuale l’idea progettuale di copertura del tratto del torrente San Filippo al di sotto della S.S. 114 e il successivo collegamento con la viabilità esistente da e per il Villaggio Unrra. E da e per l’area ex Decon”. Questa la richiesta del gruppo consiliare del Partito democratico con il capogruppo Felice Calabrò e i consiglieri Antonella Russo e Alessandro Russo.

Continua la nota del Pd: “Questa ipotesi progettuale, da diversi anni oggetto di valutazione, garantirebbe all’intera comunità della zona di poter godere di una nuova arteria stradale fondamentale. Un’arteria che permetterebbe l’alleviamento di traffico che attualmente utilizza l’unico asse di accesso al Villaggio. In secondo luogo consentirebbe la realizzazione di una via di fuga in caso di calamità naturali e di necessità di urgente accesso alle aree interessate. E, in ultimo, anche una viabilità di maggiore sicurezza per tutti

i mezzi pesanti che attualmente stanno attraversando il Villaggio, a ridosso di abitazioni, della chiesa e della scuola”.

Da qui “un notevole miglioramento della qualità della vita. Obiettivo quest’ultimo che dovrebbe essere la stella polare di ogni amministratore. Chiediamo, pertanto, che l’amministrazione ponga in essere in tempi brevissimi ogni azione utile alla esecuzione di tale progettazione, con la possibilità di finanziare l’opera con fondi extra bilancio”.

