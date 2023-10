Viola i domiciliari per droga, va in carcere - Tempostretto

Daniele Casella è stato arrestato per violazione degli obblighi: a casa sua un noto pusher messinese

Sant’Angelo di Brolo – Ha 53 anni e sulle spalle una condanna a poco più di 5 anni per droga Daniele Casella, di Sant’Angelo di Brolo portato in carcere dai carabinieri della stazione locale. L’umo va in cella per violazione delle prescrizioni, su richiesta della Procura di Patti guidata dal procuratore capo Angelo Cavallo. E’ stato cioè “beccato” a casa insieme ad un’altra persona, mentre aveva il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui. Ma il sospetto degli investigatori è che spacciasse.

Il controllo risale al 18 ottobre scorso. Fuori da casa del 53enne i militari dell’Arma hanno notato un’auto sconosciuta. Hanno quindi controllato all’interno e sorpreso il santangiolese insieme ad un altro soggetto che ha provato inutilmente a dileguarsi, un messinese anche lui con una serie di precedenti per droga, con addosso una grossa somma di denaro che non riusciva a giustificare.

Per gli inquirenti perciò i domiciliari “non bastano”, e il cinquantatreenne va in cella su provvedimento del giudice Andrea La Spada. E’ stato condannato in primo grado alla fine del processo abbreviato seguito all’operazione Ambrosia sul delivery della droga a Gliaca di Piraino e dintorni. E’ difeso dall’avvocato Agostino Scaffidi.