Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna, polizia arresta 38enne messinese per stalking

Non si rassegna alla fine della relazione

MESSINA – Un uomo di 38 anni è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare emessa dall’Autorità giudiziaria alla fine di marzo scorso, si è presentato presso l’abitazione della donna violando le disposizioni che gli impedivano di avvicinarla o contattarla in qualsiasi modo.

La donna, già in passato vittima di condotte vessatorie e prevaricatorie da parte dell’ex compagno, aveva sporto denuncia alle forze dell’ordine per richiedere protezione. Il provvedimento di divieto di avvicinamento era stato emesso proprio a seguito di questa denuncia, che descriveva nel dettaglio i comportamenti persecutori subiti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, l’uomo ha ignorato il divieto recandosi sotto casa della donna e tentando di parlarle. Le indagini successive condotte dalla Polizia, coadiuvate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di appurare che l’uomo aveva già seguito la donna nelle ore precedenti, appostandosi anche nei pressi del suo luogo di lavoro. Alla luce di questi elementi, l’uomo è stato arrestato in flagranza differita per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e l’uomo si trova ora agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.