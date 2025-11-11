“Violate” torna a Messina, le tavole di Bonaccorso per Posto occupato in mostra

L'opera del fumettista per l'iniziativa contro i femminicidi dal 12 novembre al Palazzo di giustizia minorile
Continua il viaggio di “Violate” nei luoghi dove più possono essere di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza di genere.
Dal 12 al 26 novembre le tavole realizzate dal fumettista Lelio Bonaccorso per Posto occupato, la campagna di sensibilizzazione contro i femminicidi creata da Maria Andaloro, saranno esposte nell’androne del Palazzo di Giustizia Minorile, a Messina.
Contro tutti i femminicidi
Un segnale importante nato dalla volontà dell’Ufficio di servizio sociale per i Minorenni con “Posto occupato” per una fattiva collaborazione per il contrasto della violenza attraverso la sensibilizzazione e la prevenzione. Contrasto che passa anche dall’occasione della mostra, per il riconoscimento delle forme di violenza attraverso il linguaggio del fumetto. Saranno, quindi, esposte in un luogo di grande importanza sociale.
La mostra nei luoghi della giustizia minorile
“Grazie alla direttrice dell’USSM dottoressa Maria Palella, alla presidente del Tribunale per i Minorenni dottoressa Maria Francesca Pricoco, alla Procura della Repubblica per i Minorenni e alla direzione ULEPE”, dice Maria Andaloro, promotrice delle iniziative contro i femminicidi.
La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e sabato dalle 8 alle 13 presso il Palazzo della Giustizia minorile di viale Europa n. 137.
in foto d’apertura la mostra in un luogo non legato alla sede della mostra che si aprirà il 12 novembre a Messina