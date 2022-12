Violava le norme di sicurezza: ad Acquedolci ditta edile sospesa e multa da 23mila euro - Tempostretto

I carabinieri hanno riscontrato ponteggi non idonei, cavi elettrici a terra e la manca installazione di diverse misure di sicurezza sul lavoro

ACQUEDOLCI – Stop al cantiere e deferimento penale per un il titolare di una ditta edile ad Acquedolci, reo di aver violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro. A beccarlo sono stati i carabinieri di Santo Stefano di Camastra, che supportati dal Nucleo ispettorato del lavoro di Messina hanno accertato diverse irregolarità. Tra queste ponteggi non idonei, nessuna installazione di misure di sicurezza e mancato rispetto della viabilità di cantiere per la presenza di cavi elettrici per terra.

23mila euro tra ammende e sanzioni

Gravi i rischi corsi dai lavoratori. E così oltre allo stop al cantiere e al deferimento, a carico del responsabile della ditta sono state erogate diverse ammende e sanzioni amministrative per un totale di 23mila euro. I carabinieri del Comando provinciale di Messina e del Nucleo ispettorato del lavoro continueranno a monitorare la situazione del settore edile, per proseguire nell’importante opera di prevenzione e contrasto alle violazioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori.

Articoli correlati