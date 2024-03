Violazioni alla sicurezza in un cantiere a Torrenova, titolare denunciato e multato

I carabinieri hanno sospeso l'attività e contestato sanzioni per oltre 20mila euro

I carabinieri del Comando provinciale di Messina hanno intensificato i controlli su vari cantieri della provincia nell’ambito delle attività volte a tutelare la sicurezza sul lavoro e a contrastare il lavoro nero. Nel corso di una verifica in un cantiere edile a Torrenova, i militari della Compagnia di Sant’Agata di Militello, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno eseguito un’ispezione dettagliata per verificarne la conformità alle normative di sicurezza sul lavoro. L’ispezione ha evidenziato diverse irregolarità.

Tra le violazioni riscontrate, spiccano la mancanza di dispositivi di sicurezza fondamentali come parapetti vicino agli scavi, la mancanza di adeguate misure per ridurre i rischi elettrici e l’inosservanza delle normative sulla viabilità del cantiere. Di fronte a tali irregolarità, i Carabinieri hanno immediatamente interrotto l’attività del cantiere e denunciato il titolare all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono state contestate ammende e sanzioni per un importo complessivo di oltre 20.000 euro.

È importante sottolineare che, nonostante le irregolarità riscontrate, tutti i lavoratori presenti sul cantiere sono risultati in regola con le normative del lavoro. La campagna di controllo dei Carabinieri nel settore edile continuerà nei prossimi mesi in tutta la provincia di Messina. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei lavoratori e contrastare le gravi violazioni che mettono a rischio la loro incolumità e danneggiano i loro diritti.