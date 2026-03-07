Violentata alla festa, 15enne accusa giovane messinese

L'episodio sarebbe avvenuto la scorsa estate durante un party in un locale della zona nord

Messina – E’ stata la denuncia della madre di una 15enne a fare scattare l’inchiesta, ancora in corso, che vede un 18enne accusato di aver abusato della giovane, durante una festa avvenuta la scorsa estate.

La violenza alla festa

Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che hanno già ascoltato parecchi testimoni, mentre davanti al Tribunale dei Minori si è svolto l’incidente probatorio fissato per ascoltare la vittima. Ad occuparsi del caso è la sostituta procuratrice Antonietta Ardizzone mentre la giudice delle indagini preliminari è la dottoressa Alessia Smedile, che ha vigilato affinché la testimonianza della ragazzina avvenisse secondo le modalità protette.

Parla la vittima

La ragazza ha risposto puntualmente a tutte le domande delle giudici e del suo legale, l’avvocato Antonello Scordo, così come a quelle dell’avvocato Carlo Autru Ryolo che difende l’unico indagato. Il giovane ha sempre respinto l’accusa, fornendo la sua versione dei fatti. La festa risale alla scorsa estate: la minorenne era tra gli invitati al diciottesimo di un amico e, mentre parlava con un altro ragazzo, il rapporto si è trasformato in violenza. Una violenza dalla quale è tornata a casa cambiata.

La denuncia della mamma

La madre ci ha messo poco a cogliere i segnali di inquietudine della giovane, che all’inizio aveva taciuto, ed è riuscita a scoprire l’accaduto. A quel punto si è subito recata ai Carabinieri per sporgere denuncia. Adesso sarà la magistratura a fare luce sull’episodio e stabilire se il racconto della giovane è fondato.