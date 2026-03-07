Messina, l’ombra delle estorsioni dietro il suicidio di un 60enne

La Procura indaga sulla morte di un pensionato e ipotizza l'istigazione al suicidio. C'è un indagato

Messina – S’indaga sul suicidio di un 60enne, trovato impiccato nella sua abitazione in zona sud. Gli inquirenti sospettano infatti che dietro ci sia l’ombra delle estorsioni ed hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Indagato un commerciante. Ora si scava nei rapporti tra i due.

Dramma della solitudine o estrema fuga dalle pressioni?

Un malessere personale o l’ombra di una estorsione? La Procura di Messina, guidata da Antonio d’Amato (in foto) vuole fare luce sui sospetti sollevati dalla morte di un pensionato. Dell’uomo non si avevano notizie da qualche giorno e quando il suo corpo è stato trovato senza vita in casa si è pensato ad un suicidio. Lo spettacolo che si sono trovati davanti gli agenti pareva infatti inequivocabile: era lo scenario di un gesto estremo, una impiccagione per mettere fine volontariamente ai propri giorni, quello che si presentava.

I sospetti sul suicidio

Qualcosa, però, durante i primi rilievi, ha fatto sorgere dei sospetti. E le prime persone ascoltate per far luce sugli ultimi giorni del sessantenne hanno condotto gli investigatori ad approfondire la vicenda. La pista imboccata fa infatti pensare che qualcuno può aver spinto il sessantenne a togliersi la vita, minacciandolo pesantemente di estorsione.

Gli accertamenti

Ma i particolari da chiarire sono tanti, a cominciare dal fatto che l’uomo viveva solo della pensione ed era quasi abbandonato dai parenti. Una esistenza misera, che però potrebbe averlo reso presa degli appetiti di qualcun altro, pronto a forzare la mano per “spillargli” anche quei pochi introiti del sussidio statale. E’ questa l’ipotesi al vaglio della sostituta procuratrice Maria Di Mulo che come primo atto ha avvisato l’unico indagato, un commerciante, in vista dell’autopsia sul corpo del sessantenne, che sarà effettuata la prossima settimana dal medico legale Gennaro Baldino.

C’è un indagato

Il consulente della Procura dovrà anzi tutto stabilire se i segni sul corpo dell’uomo sono compatibili col suicidio o se ci sono altre possibilità. L’incarico gli sarà conferito martedì prossimo e sarà svolto insieme al consulente di parte dell’indagato, assistito dall’avvocato Pietro Ruggeri. Intanto gli investigatori della Questura sono a lavoro sugli altri accertamenti utili a fare chiarezza su una vicenda che, qualunque sia il risvolto, rimane una tragedia della solitudine.