Chiara Civello, tour riparte da Messina con un sogno: “Voglio nuotare nello Stretto”

L'artista internazionale, al teatro Vittorio Emanuele l'8 marzo con 3 inediti, svela sogni e progetti: "Apro la mia casa discografica"

Parte da Messina il tour internazionale 2026 di Chiara Civello – al teatro Vittorio Emanuele di Messina domenica 8 marzo alle 17.30. E, anche se fuori tempo, somiglia ad un grosso regalo di Natale. Intanto per il “colpaccio” in sé del direttore artistico della sezione musica Matteo Pappalardo, che insieme all’associazione Darlin riesce finalmente a portare la Civello in riva allo Stretto. Poi perché, in occasione del l’avvio del tour, l’artista svelerà al Vittorio due grandi progetti, che anticipiamo.

Una casa disgrafica tutta sua

Chiara Civello svela il progetto della sua nuova etichetta: “Si chiama QuarterMoon Records ed è la casa discografica che ho fondato io. Il mio ennesimo passo verso la libertà – spiega – voglio decidere io quando uscire e con cosa ma soprattutto voglio aiutare altri a fiorire, continuando a proporre il continuo dialogo tra generi e tradizioni musicali diversi, come ho sempre fatto, quindi tra il Brasile, gli Stati Uniti ma non soltanto. Mi dedicherò ai prossimi due album: un lavoro corale del quale non voglio ancora svelare nulla e a Canzoni 2, il secondo volume del lavoro dedicato alla canzone italiana”.

Ritorno in Sicilia “nuotando lo Stretto a ritroso”

Reduce dal successo dell’ultimo long play del 2021, di Sono come sono del 2022 -adattamento italiano di Olhos Coloridos, di Sandra de Sá su testo e musiche di Macau, un simbolo dell’orgoglio creolo e dell’anti razzismo- la cantautrice riparte in tour dopo 2 anni ed è sinceramente felice di farlo da Messina.

“Sono nata a Roma da padre modicano e madre pugliese. La mia famiglia è una di quelle che negli anni ’60 ha lasciato la terra d’origine per “cercare fortuna” a Roma ed io sono frutto di quella fortuna, l’espatrio l’ho vissuto, e lo vivo, e una cosa che ho sempre fatto è cercare di “restituire” questo coraggio che i miei hanno avuto, e come loro tante altre famiglie. Anche per questo nell’ultimo periodo ho vissuto più spesso la Sicilia e questo concerto è per me un “nuotare lo Stretto a ritroso”. Ma non soltanto idealmente. Non so quando ma lo farò, voglio attraversare a nuoto lo Stretto”.

Il concerto a Messina

“Oggi sono in una fase di passaggio, ho chiuso quei progetti e sono prossima a partire con i nuovi; mi dedico a quel che mi emoziona, alle cose che mi hanno commosso di più. Questa è la base del concerto, durante il quale non mancherà l’improvvisazione e osserverò la reazione del pubblico ai tre inediti. Il primo è basato su uno scritto di Emily Dickinson – sempre ispirata da Patrizia Cavalli che la amava (a Patrizia Cavalli la Civello ha dedicato la fortunatissima Sempre così). Il secondo è un inedito scritto con Rocco Papaleo che non ho mai registrato. Il terzo è una sorpresa, è legata al Carnevale che ho appena trascorso a Salvador. Ci saranno poi la voce dei poeti, da Sandro Penna a Patrizia Cavalli appunto, e le mie prime canzoni, come Parole Incerte, la canzone del mio primo album (che le è valso il contratto con la prestigiosa etichetta Verve, prima italiana in assoluto ndr)”.

Una vita artistica trascorsa costruendo ponti musicali, quella di Chiara Civello, rifuggendo le classificazioni: né pop né jazz men che mai solo bossa nova. Sempre e solo una raffinata libertà di esplorare emozioni. La libertà che adesso rivendica per sé anche a livello creativo e gestionale, con la QuarterMoon.

Una libertà orientata al dialogo e la costruzione di ponti che è anche politica. “Sono allibita per come si presenta la nostra attualità, il mio messaggio è sempre stato quello che bisogna essere presenti e attenti, leggere i segnali che hai davanti ogni giorno e lavorare per andare in una direzione auspicabile. Mentre altrove qualcuno distrugge, noi dovremmo costruire. Mentre altrove qualcuno non ha casa, io penso a come posso trovare, nella mia giornata, lo sguardo che mi allontani dall’indifferenza. Come possiamo resettare l’umanità? La parola chiave credo sia consapevolezza. Che si pratica con l’attenzione e dirigendo il nostro sguardo verso il cambiamento che vogliamo creare. Guarda cosa è diventata la nostra società: contiamo 2, 3 femminicidi al giorno. Poi vedi Sanremo e ti fai due domande, capisci quanto sono ancora radicati certi modelli, ancora inconsciamente presenti dentro di noi, c’è bisogno di un grosso lavoro educazione e credo che, anche se si tratta solo di un concerto, può invitare all’essere presenti, essere consapevoli”.

Ndr: Chiara Civello partecipa attivamente alla fondazione Una Nessuna Centomila attiva nella prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

