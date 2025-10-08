 Violenza e droga, 11 arresti ad Avola

Alessandra Serio

mercoledì 08 Ottobre 2025 - 10:00

Polizia svela anche inquietanti episodi legati alle armi da fuoco. Il gruppo gestiva ingente giro di stupefacenti

7 persone in carcere per spaccio, estorsione e detenzione illegale di armi, quattro ai domiciliari, altri 3 indagati a piede libero ma due dei quali con obblighi.

Blitz dopo arresto nel 2024

Sono questi i numeri del blitz della Polizia ad Avola che, dopo l’arresto di uno degli indagati nel 2024, ha fatto luce su un gruppo che riforniva i consumatori di sostanze stupefacenti nel territorio di Avola. “L’indagine è riuscita a fare luce sul gruppo che riforniva gli assuntori di sostanze stupefacenti nel territorio di Avola”, precisa la Polizia.

Ingente giro di stupefacenti e armi

Agli atti delle indagini anche preoccupati episodi di violenza a mano armata e la detenzione di armi da parte del gruppo che gestiva un ingente e continuo giro di stupefacenti, anche sostanze “pesanti”, inondando la piazza cittadina. Il gruppo aveva il controllo del territorio anche attraverso le estorsioni.

