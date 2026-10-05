 Violenza sessuale su minore. 69enne irlandese trovato e arrestato in un albergo di Letojanni

Violenza sessuale su minore. 69enne irlandese trovato e arrestato in un albergo di Letojanni

Redazione

Violenza sessuale su minore. 69enne irlandese trovato e arrestato in un albergo di Letojanni

lunedì 05 Ottobre 2026 - 11:24

Mandato di arresto europeo

Agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso lo scorso maggio dalle Autorità irlandesi nei confronti di un sessantanovenne per il reato di violenza sessuale su minore.

A rintracciarlo i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina che, allertati dal sistema nazionale alloggiati, hanno immediatamente sottoposto a controllo l’uomo in un albergo di Letojanni.

Dopo aver trasferito l’uomo negli uffici di polizia e accertato quanto segnalato con la Sala Operativa Internazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i poliziotti hanno proceduto all’esecuzione del mandato di arresto europeo ed al contestuale trasferimento al carcere di Messina Gazzi in attesa di convalida da parte del giudice.

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