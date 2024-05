Violenza sulle donne, progetto sperimentale al “Verona Trento”

"Gener'Arti" nel segno dell'educazione alle differenze

MESSINA – Violenza donne: all’Istituto “Verona Trento” al via oggi ‘GenerArti’: progetto sperimentale per promuovere il rispetto figura femminile che coinvolgerà 800 studenti.

Da oggi prenderà il via “GenerArti”, il progetto sperimentale messo a punto dall’I.I.S. Verona Trento e finalizzato alla promozione del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze per prevenire e contrastare comportamenti discriminatori e più in generale, la violenza di genere.

“GenerArti” si inserisce all’interno della più ampia iniziativa dal titolo “Arte. Di ogni Genere” promossa dalla Regione Sicilia e rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado con l’intento di educare gli studenti, attraverso l’arte e la multimedialità, ai valori della legalità, del rispetto della persona e delle differenze di genere, con particolare attenzione al fenomeno della violenza sulle donne.

Responsabile del progetto è la prof.ssa Eliana Bottari; mentre il coordinamento è affidato alle docenti tutor prof.sse Antonella Donato e Ivana Risitano. Il progetto prevede il coinvolgimento di esperti esterni; nello specifico tre psicologhe: le dott.sse Maria Di Mento, Sabrina Laganà e Rosina Mandalari; tre arteterapeute: le dott.sse Claudia Bertuccelli, Giorgia Garibaldi e Giovanna Manetto; l’operatrice di un centro antiviolenza: dott.ssa Selene Romeo; l’avvocata Claudia Bellomo, la giornalista Maria Cristina Rocchetti e cinque docenti interni specializzati per le attività di sostegno, i proff. Daniela Ceccio, Concetta De Leo, Fernanda Ferlito, Monica Loteta e Pasquale Postorino. Destinatari del progetto saranno circa ottocento studenti appartenenti ai sei indirizzi presenti all’interno dell’I.I.S. Verona Trento ai quali saranno rivolte attività formative e informative (seminari, dibattiti, workshop tematici, etc.) curate da psicologi, avvocati, operatori di centri anti violenza, giornalisti.