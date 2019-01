Rometta, primo comune siciliano per la differenziata. Un traguardo per tutti

Torniamo a parlare di Rometta e del tema della raccolta differenziata. Un punto, questo, sul quale l’amministrazione Merlino ha voluto molto investire sin dal momento dell’insediamento. Dopo gli importanti risultati registrati nel corso degli ultimi anni, dalla regione arriva adesso la classifica dei comuni più virtuosi della Sicilia.

E’ Rometta a svettare al primo posto nel periodo gennaio-ottobre 2018, con una percentuale di rifiuto differenziato pari all’82,4%. Un traguardo importante, raggiunto anche grazie all’importante impegno di tutta la cittadinanza.

Diversi gli strumenti messi a disposizione per una corretta differenziazione dei rifiuti, nel romettese. Ultimi ma non meno importanti la compostiera di comunità e l’isola ecologica (Clicca qui per il precedente articolo).

Sul podio, al secondo posto, anche il comune di Zafferana Etnea che registra, sempre nel periodo gennaio-ottobre 2018, una percentuale di rifiuto differenziato pari all’81,8%. Al terzo posto, infine, il comune di San Giuseppe Jato con l’81,0% di rifiuto differenziato (Clicca qui per visionare la classifica completa).