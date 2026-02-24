Vittoria con vista playoff per il Team Volley Messina

La squadra maschile della società biancorossa liquida con un netto 3-0 al PalaTracuzzi il Ragalna e prosegue con le prime della classe in Serie C

MESSINA – Vittoria fondamentale in chiave playoff per gli uomini dei coach Laganà-Donato che, nella 15ª giornata di Serie C, ricacciano indietro il Ragalna dal quinto posto. All’inizio della partita giocata al PalaTracuzzi un minuto di silenzio per ricordare Daniela Filograsso che tanto ha dato al volley messinese. Poi si parte e dopo un breve momento di assestamento c’è solo una squadra in campo con la squadra della Team Volley Messina che domina l’avversario e archivia la pratica in tre set.

Lo staff tecnico opta per un sestetto che vede in campo Grimaldi al palleggio e Cucinotta opposto, in banda l’esperto De Francesco con l’esuberante Arena, al centro Ponnambalanar e D’Arrigo con capitan Germanà libero. Quasi a fine match spazio a Donato al palleggio quando Grimaldi è costretto ad uscire per sistemare un problema alle scarpe. In doppia cifra Arena con 16 punti, ottimo il rendimento di De Francesco che ha attaccato col 70% ma è stato fondamentale in ricezione, tre ace per D’Arrigo e quattro muri per Ponnambalanar e un solo ace subito in tutta la gara a coronare una grande prestazione.

Queste le parole del dirigente/allenatore Franco Donato post partita: “Abbiamo preparato bene questo scontro diretto e i ragazzi hanno risposto come dovevano. Mi è piaciuto il grande spirito di squadra, in campo e fuori, dal punto di vista tecnico invece abbiamo seguito il copione. Era una partita che segnava la demarcazione per noi se potevamo continuare la corsa ai playoff, non c’era spazio per fantasie. I cambi di solito sono fatti quando ci sono esigenze di squadra, stasera i ragazzi hanno risposto e non c’era questa esigenza. L’unico cambio Donato-Grimaldi per un problema di scarpe, ma eravamo sereni perché Donato ha una buona qualità e avrebbe portato a casa la partita insieme ai compagni. In settimana abbiamo curato molto l’aspetto ricezione e infatti abbiamo lasciato in campo tutta la partita De Francesco e Arena, ci ha permesso di sviluppare il nostro gioco in attacco”.

Il dirigente/allenatore Franco Donato

Giuseppe De Francesco, schiacciatore della C maschile: “Abbiamo fatta una bellissima partita, abbiamo giocato di squadra e veramente bene, sono contentissimo. Fisicamente sto bene, mi sento bene ma ancora la strada è lunga e dobbiamo arrivare alla fine. Ci sono stati dei problemi negli allenamenti, io stesso mi sono allenato poco, ma daremo più continuità e grinta”.

Team Volley Messina – Ragalna 3-0 (25-19 25-19 25-18)

Partenza a rilento per i biancorossi con Ragalna che scappa via 5-10, dopo il time out locale inizia la rimonta, dal 9-13 tre punti consecutivi di Cucinotta, poi è ancora lui che con un ace firma l’aggancio (15-15). Scappa via Messina che trova il massimo vantaggio sul 20-16 con il muro di Ponnambalanar, il punto di Arena e l’ace di De Francesco, squadra ospite costretta al time out. Al rientro però la Team Volley Messina allunga ulteriormente e chiude con Arena sul 25-19.

Nel secondo set scappano subito stavolta i locali sul 6-2 con un turno in battuta devastante di D’Arrigo, tre ace consecutivi per lui. Ragalna non riesce a reagire alla lunga e si avvicina sino al 15-14, fase punto a punto con gli ospiti che però sono molto imprecisi, dal 19-18 arrivano cinque punti consecutivi regalati ai padroni di casa da Arena e Ponnambalanar. Anche questa volta il set si chiude sul 25-19 con punto di Arena.

Nel terzo break immediato di Ragalna (0-2), Messina reagisce e ribalta la situazione (4-2). La partita procede in equilibrio ma gli ospiti non passano mai a condurre, dal 10 pari fa tutto la Team Volley: sei punti ma anche due servizi sbagliati, sotto 16-12 la panchina etnea chiede time out. Al rientro allungano ancora i peloritani che dilagano fino al 24-17. Palla giocata ancora su Arena che fallisce il primo match point ma con un mani fuori giocando con le dita del muro chiude la sfida 25-18.

Risultati e nuova classifica in Serie C

Risultati 15ª giornata campionato maschile

Giarratana – Pedara 3-0

Modica – Giarre 0-3

Gela – Misterbianco 3-0

Pozzallo – Astra Ct 3-1

Team Volley Messina – Ragalna 3-0

Riposava Paternò

Classifica Serie C girone B m

Gela 40; Giarre 36; Giarratana 33; Pozzallo 25; Team Volley Messina 21; Ragalna 18; Modica 16; Misterbianco 12; Astra Ct 10; Paternò 8; Pedara 6.