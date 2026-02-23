 Il concorso. 100 nuovi vigili a Messina, pubblicata la graduatoria definitiva

Il concorso. 100 nuovi vigili a Messina, pubblicata la graduatoria definitiva

Redazione

Il concorso. 100 nuovi vigili a Messina, pubblicata la graduatoria definitiva

Tag:

lunedì 23 Febbraio 2026 - 21:33

Ecco il documento finale. Espletate le verfiche, i poliziotti municipali entreranno in servizio

MESSINA – 100 posti di agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. Si è arrivati alla graduatoria definitiva del concorso per il Comune di Messina. L’iter concorsuale, avviato nell’aprile del 2024, ha visto lo svolgimento di prove preselettive, di efficienza fisica e scritte, concludendosi con le sessioni orali tenutesi tra ottobre e dicembre 2025 a Palazzo Zanca.

Come previsto dall’articolo 18 del bando di concorso, “prima della stipula dei contratti individuali di
lavoro l’Ufficio preposto provvederà ad acquisire la documentazione afferente al possesso dei
requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate,
emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà a escludere i candidati dalla
graduatoria, qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la loro posizione in
graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Nel caso di dichiarazioni mendaci,
saranno fatte le opportune segnalazioni alle autorità competenti”.

GraduatoriadefinitivaDownload

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Russo è pronto a sfidare Basile e Scurria ma manca il via libera del centrosinistra
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Rione Ferrovieri, Patrimonio Messina acquista anche l’ex Gife per realizzare 30 alloggi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED