Il concorso. 100 nuovi vigili a Messina, pubblicata la graduatoria definitiva

Ecco il documento finale. Espletate le verfiche, i poliziotti municipali entreranno in servizio

MESSINA – 100 posti di agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. Si è arrivati alla graduatoria definitiva del concorso per il Comune di Messina. L’iter concorsuale, avviato nell’aprile del 2024, ha visto lo svolgimento di prove preselettive, di efficienza fisica e scritte, concludendosi con le sessioni orali tenutesi tra ottobre e dicembre 2025 a Palazzo Zanca.

Come previsto dall’articolo 18 del bando di concorso, “prima della stipula dei contratti individuali di

lavoro l’Ufficio preposto provvederà ad acquisire la documentazione afferente al possesso dei

requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate,

emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà a escludere i candidati dalla

graduatoria, qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la loro posizione in

graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Nel caso di dichiarazioni mendaci,

saranno fatte le opportune segnalazioni alle autorità competenti”.