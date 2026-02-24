Il Messina Rugby cede col Cus Catania ma riporta un punto in classifica

Nel derby siciliano arriva la reazione dei peloritani che perdono ma segnano quattro mete e muovono la classifica in serie B

La sfida sulla carta era impari visto che gli etnei viaggiano in alto in classifica mentre i peloritani stanno vivendo delle difficoltà che si trasformano in sconfitte infinite. Nella 12ª giornata di campionato il Messina Rugby ha fatto visita al Cus Catania, anche se è seguita un’ulteriore sconfitta per la squadra ora allenata da coach Gianclaudio Bonasera in campo c’è stata la reazione contro una rivale storica e soprattutto la squadra è tornata a fare punti in classifica. Settimana prossima la sfida in casa contro la Syrako Rugby la squadra contro cui all’andata è iniziata questa fase che ha portato a nove sconfitte consecutive.

La sfida è terminata per 45-31, sette mete a quattro per i padroni di casa ma entrambe le squadre hanno sbloccato quindi il punto di bonus al momento della segnatura della quarta meta. Nel primo tempo sfida abbastanza in equilibrio con Catania che prova la fuga con le mete di Mazzoleni, Aloé, Scarpaci e De Maria, Scarpaci ne trasforma tre, dall’altra parte il Messina Rugby risponde con le segnature di Mastroeni e Durante, entrambe trasformate da Solano. Nella ripresa gli ospiti provano a riportarsi sotto, altre due mete di Kese e ancora durante, trasformate da Solano che aggiunge un piazzato. Ma Catania va ancora a segno con Zappalà e due volte Ingrassia, ancora una volte preciso Scarpaci dalla piazzola che ne trasforma due.

Cus Catania – Messina Rugby 45-31

Cus Catania: Lucenti, Mazzoleni 5, Rocca, Murabito, Zappalà 5, Scarpaci 15, Daupi, Aloè 5, Ingrassia 10, De Maria 5, Mammana, Catalano, Marsiglia, Zuccarello, Samperi.

A disposizione: Russo, Latino, Panebianco, Di Sano, Alberti, bucisca, Giammario.

Allenatore: Vincenzo Cartarrasa.

Messina Rugby: Kese 5, Ouedraogo, Spadaro Gabriele, Mastroeni 5, Pidalà, Solano 11, Tomasello, Coletta, Mangano Davide, Sina, Rao, Hasanoviq, Cafarelli, Rizzo, Durante 10.

A disposizione: Murwira, Faranda, Interdonato, Garcia Rodriguez, Oriabure.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

Arbitro: Giovanni Gurrieri di Ragusa.

Mete: 7-4. Trasformazioni: 5/7 , 4/4. Piazzati: 0-1.