 Il Messina Rugby cede col Cus Catania ma riporta un punto in classifica

Il Messina Rugby cede col Cus Catania ma riporta un punto in classifica

Simone Milioti

Il Messina Rugby cede col Cus Catania ma riporta un punto in classifica

Tag:

martedì 24 Febbraio 2026 - 10:22

Nel derby siciliano arriva la reazione dei peloritani che perdono ma segnano quattro mete e muovono la classifica in serie B

La sfida sulla carta era impari visto che gli etnei viaggiano in alto in classifica mentre i peloritani stanno vivendo delle difficoltà che si trasformano in sconfitte infinite. Nella 12ª giornata di campionato il Messina Rugby ha fatto visita al Cus Catania, anche se è seguita un’ulteriore sconfitta per la squadra ora allenata da coach Gianclaudio Bonasera in campo c’è stata la reazione contro una rivale storica e soprattutto la squadra è tornata a fare punti in classifica. Settimana prossima la sfida in casa contro la Syrako Rugby la squadra contro cui all’andata è iniziata questa fase che ha portato a nove sconfitte consecutive.

La sfida è terminata per 45-31, sette mete a quattro per i padroni di casa ma entrambe le squadre hanno sbloccato quindi il punto di bonus al momento della segnatura della quarta meta. Nel primo tempo sfida abbastanza in equilibrio con Catania che prova la fuga con le mete di Mazzoleni, Aloé, Scarpaci e De Maria, Scarpaci ne trasforma tre, dall’altra parte il Messina Rugby risponde con le segnature di Mastroeni e Durante, entrambe trasformate da Solano. Nella ripresa gli ospiti provano a riportarsi sotto, altre due mete di Kese e ancora durante, trasformate da Solano che aggiunge un piazzato. Ma Catania va ancora a segno con Zappalà e due volte Ingrassia, ancora una volte preciso Scarpaci dalla piazzola che ne trasforma due.

Cus Catania – Messina Rugby 45-31

Cus Catania: Lucenti, Mazzoleni 5, Rocca, Murabito, Zappalà 5, Scarpaci 15, Daupi, Aloè 5, Ingrassia 10, De Maria 5, Mammana, Catalano, Marsiglia, Zuccarello, Samperi.
A disposizione: Russo, Latino, Panebianco, Di Sano, Alberti, bucisca, Giammario.
Allenatore: Vincenzo Cartarrasa.

Messina Rugby: Kese 5, Ouedraogo, Spadaro Gabriele, Mastroeni 5, Pidalà, Solano 11, Tomasello, Coletta, Mangano Davide, Sina, Rao, Hasanoviq, Cafarelli, Rizzo, Durante 10.
A disposizione: Murwira, Faranda, Interdonato, Garcia Rodriguez, Oriabure.
Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

Arbitro: Giovanni Gurrieri di Ragusa.
Mete: 7-4. Trasformazioni: 5/7 , 4/4. Piazzati: 0-1.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Il concorso. 100 nuovi vigili a Messina, pubblicata la graduatoria definitiva
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED