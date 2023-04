Vittoria da grande per Akademia Messina, devastante Robinson ne fa 33 - Tempostretto

Seconda vittoria consecutiva per Akademia in questa poule salvezza, la prima della gestione Bonafede in trasferta per Messina

CASTELNVUOVO RANGONE – Nel modenese arriva la prima vittoria in trasferta della poule salvezza per la Desi Shipping Akademia Messina ai danni di Castelnuovo Rangone. Le modenesi subiscono la prestazione di una grande Akademia che poteva addirittura chiudere per tre set a zero, ma paga il passaggio a vuoto nel finale del secondo set. Seconda vittoria consecutiva dopo il match vinto in casa contro Offanengo per la formazione di coach Bonafede che si rilancia alla grande nella rincorsa salvezza.

Solito ritmo indiavolato ormai per Messina che questa volta non sbaglia l’approccio e scappa già nel primo set, nel secondo nonostante aveva concesso qualcosa di troppo si riporta in parità nel finale ma non riesce a beffare le locali che si aggiudicano quantomeno quel parziale. Ottima partita in difesa per le peloritane ma soprattutto in attacco per Robinson e compagne, l’americana incubo delle modenesi va a segno 33 volte, un’enormità. Il match è in discussione nel terzo che termina ai vantaggi ma non nel quarto che arriva agevolmente per Messina.

Coach Ghibaudi schiera la formazione locale con Lancellotti al palleggio e Visintini opposta, schiacciatrici Bozzoli e Frangipane, centrali Rossi e Fronza con libero Amelica Bici. Risponde Bonafede con la solita formazione che possiamo considerare titolare: Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore opposto, Robinson e Martilotti schiacciatrici, Mearini e Martinelli centrali a darsi il cambio con Giorgia Faraone libero. La migliore in campo è sicuramente Madelyn Robinson top scorer della gara con 33 punti, segue Aneta Zojzi di Castelnuovo Rangone con 21, subentrata tra l’altro dalla panchina. Per Messina poi in doppia cifra anche Ebatombo (18), preziosissima a muro e in difesa quest’oggi, Martinelli (11), che firma l’ace che vale il terzo set ai vantaggi per Messina, e Martilotti (10), che nel quarto set quando c’era da lottare per dare lo strappo decisivo è stata grande protagonista.

Castelnuovo Rangone – Desi Shipping Akademia Messina 1-3

Approccio aggressivo di Akademia che ottiene subito il break con Robinson da seconda linea 0-2. Con Mearini al servizio Akademia allunga 1-5 e coach Ghibaudi interrompe subito il gioco. Al rientro prosegue il buon momento di Messina che trova l’ace con Ebatombo e poi il muro di Muzi per il massimo vantaggio momentaneo di +6, 2-8. Le modenesi rientrano parzialmente in partita con il turno in battuta di Bozzoli sul 5-9, ma Akademia riprende a macinare gioco e sul 6-12 Castelnuovo Rangone costretto a chiedere anche il secondo time out e poco dopo cambia le carte in tavola con Zojzi che entra e piazza due punti consecutivi. Dura poco l’effetto sorpresa e Messina allunga 11-18 e lentamente (15-23) si avvicina alla meta del primo set disinnescando tutti i tentativi di reazione locale. Punto spettacolare, con Faraone costretta agli straordinari in difesa, che regala il set point a Messina sul 17-24. L’errore di Zojzi al servizio regala il parziale a Messina sul 25-19.

Ad inizio secondo set Castelnuovo Rangone ricambia le schiacciatrici non più Bozzoli e Frangipane come a inizio match e neanche Bozzoli Zojzi, terza soluzione con Zojzi Frangipane. Errore in apertura di Robinson a cui segue l’ace di Lancellotti, la formazione locale allunga immediatamente 3-0 e a interrompere il digiuno ci pensa Robinson. Akademia insegue e dal 4-1 impatta sul 5-5 e sorpassa con il mani out di Martilotti. Poco dopo arriva il break per Messina con Robinson 6-8 e Ghibaudi ferma immediatamente il gioco. Dopo qualche punto Castelnuovo Rangone impatta sul 10-10 e sorpassa e sale 12-10, arriva quindi il primo time out di Bonafede nel match. Reazione immediata di Messina che sembra ricucire sul 12-12, ma le modenesi riallungano pericolosamente sul 15-12, Akademia in confusione e coach Bonafede spende subito il secondo time out. Castelnuovo Rangone conserva il break con Messina che potrebbe pareggiare sul 17 pari e poi sul 18 pari ma paga gli errori in battuta di Martilotti prima e Martinelli poi. Frangipane piega le mani del muro messinese e poi Rossi mette a segno un ace che vale il +4, 21-17. Akademia reagisce e torna sotto di un punto con Muzi prima e Robinson poi al servizio, sul 22-21 coach Ghibaudi spende il suo secondo time out. Al rientro mani out di Ebatombo per il pari che rende thriller questo secondo set, errore da seconda linea di Messina e poi il muro di Fronza regalano due set point sul 24-22 alle locali. Il primo viene annullato ma sul secondo il capitano Fronza mette palla a terra.

Primo punto del terzo set di Robinson ma le ospiti ribaltano subito la situazione e tentano la fuga 3-1, Akademia non riesce a reagire e si ritrova sotto 6-3. Ronbinson inizia a spingere il servizio e il suo ace e il punto messo a terra da Ebatomobo rimettono in partita Akademia sul 9-9. Poi un doppio muro di Ebatombo regala il sorpasso e il break a Messina sul 10-12 che costringe coach Ghibaudi al time out. Al rientro tre punti consecutivi per le locali che rimette tutto in discussione. Si gioca punto a punto fino al 19-17 per le modenesi e Bonafede interrompe il gioco. Al rientro locali come nel set precedente salgono 21-17, ma Messina risponde e con la pipe di Robinson impatta 21 pari e costringe la formazione di casa al time out. Akademia sorpassa e con due muri consecutivi si porta 22-24, annullato il primo con Martilotti al servizio, Robinson sbaglia in lunghezza l’attacco e si va ai vantaggi. Subito altra occasione per l’americana che va a segno e regala il terzo set point per Messina, servizio float di Martinelli che cade in campo e porta avanti nel match nuovamente l’Akademia.

Il quarto inizia alla grande per Messina che si invola sullo 0-4 costringendo subito le locali al time out. Al rientro ace del capitano Muzi, Visentini interrompe la serie di punti di Messina a sette tra fine terzo e inizio quarto. Entra in gioco Castelnuovo Rangone e Akademia potrebbe gestire il vantaggio di cinque punti, ma Zojzi ne mette tre consecutivi e Visentini accorcia sul 7-8 costringendo coach Bonafede a interrompere il gioco prima di disperdere tutto il vantaggio. Al rientro impattano le locali, ma il primo tempo di Martinelli permette a Messina di tornare a fare punti. L’errore al servizio di Zojzi e l’attacco di Ebatombo valgono il nuovo break per Messina sul 10-12. Non si arrendono le modenesi che con Lancellotti, grazie all’aiuto del nastro, impatta con un ace sul 12 pari. Il primo tempo di Mearini e i due successivi ace di Robinson riportano avanti Akademia sul 12-15, coach Ghibaudi va a premere personalmente il pulsante per chiedere time out e disinnescare l’americana che batte in salto. Ottiene il cambio palla Castelnuovo Rangone ma Akademia conserva il prezioso break e allunga col mani fuori di Martilotti e il muro di Martinelli sul 15-19. Sotto 17-21 le modenesi giocano una grande difesa conquistando il punto che poteva ammazzare definitivamente la partita. Non si scompongono le peloritane che conquistano i successivi tre punti guadagnandosi sei match point, la partita si chiude subito con il muro vincente di Muzi.

Tabellino

Castelnuovo Rangone: Mammini ne, Bozzoli 3, Bici 0, Bonato ne, Mescoli ne, Zojzi 21, Lancellotti 4, Visintini 11, Rossi 7, Frangipane 7, Montagnani ne, Fronza 10.

Coach: Andrea Ghibaudi. Assistente: Massimo Cerrato.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 11, Catania 0, Ciancio 0, Martilotti 10, Mearini 3, Muzi 3, Brandi ne, Silotto ne, Robinson 33, Ebatombo 18, Faraone 0.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Arbitri: Fabrizio Giulietti e Deborah Proietti.

Risultato finale: 19-25 25-23 24-26 18-25.

Durata: 24’, 27’, 27’, 25’.

