Vittoria netta e tre punti per l'Amando Volley a Torre Annunziata - Tempostretto

Sconfitta per tre set a zero la Fiammatorrese, la formazione santateresina sempre più vicina ai playoff

TORRE ANNUNZIATA – Convincente vittoria delle bianco-celesti dell’Amando Volley in terra oplontina. Un’affermazione netta, frutto anche di una maggiore determinazione nel conquistare l’intera posta in palio che ha portato le santateresine ad una delle più disinvolte vittorie esterne dell’anno potendo d’altro canto finalmente schierare, dopo molto tempo, la formazione tipo. Encomiabili i supporter delle biancocelesti spintisi anche in terra campana per sostenere le beniamine e che, ne siamo certi, allestiranno una coreografia all’altezza dello splendido torneo disputato dalle santateresine che potrebbero dare ulteriori soddisfazioni ai loro tifosi.

In campo le bande Giacomel e Nielsen, con Bertiglia opposta a Romina Courroux, con Chiara Cecchini e Murri al centro e “Francisca” Galuppi libero. Nulla hanno potuto le napoletane che hanno sì battagliato, rimanendo in corsa a lungo in ciascuno dei set, ma soccombendo nei finali di parziale, nonostante il maggior numero di errori complessivi al servizio delle ragazze di mister Prestipino. Per la cronaca, la coach oplontina Adelaide Salerno ha schierato le sue con Figini e Vujko centrali, Simpsi e Campolo laterali, Prisco opposta a Pezzotti con Bucci libero. Punteggio finale di 22-25 18-25 19-25, muri vincenti 7-3 per le biancocelesti, servizi vincenti 5-3 per le napoletane.

Amando Volley vicina ai playoff

Al mister vanno riservati i dovuti tributi: dopo aver preso le redini della squadra a cavallo tra il girone di andata e quello di ritorno ha pian piano inculcato la sua idea di pallavolo restando sempre con la schiena dritta nonostante gli infortuni che in sequenza hanno interessato le atlete e adesso ha portato le sue, le nostre ragazze, a un passo da un risultato storico per l’Amando Volley che al suo sesto anno di attività si ritrova vicinissima al raggiungimento dei playoff per la serie A2.

Una stagione da incorniciare, suggellata anche dalla vittoria nel campionato di serie D di Floriana Cosentino e compagne allenate parimenti da Sandro Prestipino. L’obiettivo play-off è davvero molto vicino: come da pronostico Casal de’ Pazzi ha vinto ed è rimasto dietro a due punti; Pomezia ha espugnato Baronissi, ma solo per 2-3, cedendo in classifica un punto alle siciliane che pertanto adesso possono vantare due lunghezze in più rispetto a romane e pometine. L’ultima giornata della stagione regolare prevede sabato 6 maggio, con inizio alle 17:30, l’incontro l’Amando Volley e Baronissi, al Palabucalo, incontro da tutto esaurito, come è facile prevedere.

Articoli correlati