Vittoria per la Peppino Cocuzza Basket Milazzo contro Caltanissetta - Tempostretto

Si chiude con una vittoria in casa il periodo negativo della Peppino Cocuzza Basket Milazzo

La Peppino Cocuzza – Basket Milazzo ha concluso il proprio periodo senza vittorie con un trionfo convincente contro Caltanissetta. La partita è iniziata con un equilibrio evidente, entrambe le squadre dimostrando fame di vittoria. Bakir Samarsdic si è distinto come una forza dominante, trovando regolarmente il canestro per Milazzo, mentre Invicta 93 Cento Caltanissetta rispondeva con Railans e Giusti. Questa vittoria rappresenta un momento significativo per la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo, che ha saputo affrontare con successo i minuti finali, un’area problematica nelle partite precedenti. Ora, ci si prepara per la prossima sfida contro la capolista Comiso il 10 dicembre al PalaDavolos, con la speranza di mantenere l’impeto positivo.

Peppino Cocuzza Basket Milazzo – Invicta 80-71

Il primo quarto è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, ma la Peppino Cocuzza – Basket Milazzo ha gradualmente preso il controllo nel secondo quarto. Nonostante i locali abbiano trovato continuità nei tiri da tre punti, gli ospiti sono rimasti pronti a reagire, mantenendo la partita intensa. Nel secondo quarto, grazie a rotazioni più lunghe, Milazzo è riuscita a impostare il proprio ritmo, con contributi cruciali da Miraglia, De Gaetano e Albana dalla panchina.

Dopo la pausa, Milazzo ha continuato a dettare i ritmi di gioco, approfittando dell’espulsione di Paride Giusti per Invicta. Collier-Brooms ha sfruttato l’altezza sotto il canestro, e la squadra di coach Romeo ha gestito il possesso, terminando il terzo quarto con un vantaggio a due cifre. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Caltanissetta nell’ultimo quarto, la squadra ha saputo gestire la situazione difensivamente e convertire gli attacchi in punti, assicurandosi una vittoria cruciale con un punteggio finale di 80-71.

Risultati e classifica Serie C Sicilia

Alfa Catania – Cus Palermo 78-71

Gravina – Academy Catanzaro 60-69

Svincolati Academy – Comiso 66-81

Gela – Giarre 77-74

Stingers – Savio 105-92

Dierre – Marsala 76-68

Comiso, Alfa Catania 16 punti

Academy Catanzaro 14

Invicta 12

Cus Palermo 10

Gela, Giarre, Dierre, Svincolati Academy* 8

Stingers, Peppino Cocuzza, Gravina 6

Marsala 4

Savio* 2

*una partita in meno

