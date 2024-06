Vittorio Emanuele, “quando verrà nominato il Cda?”

A porre la questione nei giorni scorsi Cateno De Luca sui social. In aprile tensioni tra Comune di Messina e Regione

MESSINA – Il silenzio sul “Vittorio Emanuele” di Messina. Quando sarà nominato il Consiglio d’amministrazione del teatro messinese? A spezzare il silenzio è stato il solo Cateno De Luca, in una polemica social con il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, contestando la gestione dell’ente: “Bisogna dire ad Elvira Amata (assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, n.d.r.) che è giunta l’ora di nominare il Cda come per legge”.

Nel frattempo, abbiamo contattato l’assessora che, in una precedente intervista, ha negato tensioni fra Regione e Comune. In ogni caso, alcune scintille fra sindaco Basile e Regione siciliana erano scoppiate in aprile, quando il primo cittadino si è sentito scavalcare nella scelta dei direttori artistici Giovanni Anfuso e Matteo Pappalardo.

Basile: “La politica segue altre logiche”

Così Basile in quell’occasione: “Ho indicato i nomi da inserire nel Cda del Vittorio Emanuele a metà ottobre: Oleg Traclò, per la Città metropolitana, e l’uscente Lorenzo Scolaro per il Comune. Ma, senza il decreto di nomina della Regione, non si è potuto procedere a insediare il Cda. In sei mesi la Giunta regionale non ha mai trovato il tempo per esitare il decreto di nomina. Ne prendo atto. A volte la politica segue altre logiche. Se si fosse insediato, ci sarebbe stata la voce del Comune e della Città metropolitana”.

Da parte sua, a distanza di due mesi, il primo cittadino (nella foto con il sovrintendente Scoglio e il presidente Miloro) preferisce non aggiungere altro a quanto detto in precedenza.

Attendiamo aggiornamenti.

Articoli correlati