Da Messina ai vertici della scienza. Greco riceve il dottorato Unime e lancia l’allarme ambientale

Riconoscimento honoris causa al prof. Silvestro Greco, famoso biologo marino calabrese laureato a Messina nel 1984

Si è svolta stamane, in Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, la Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Biologia Applicata e Medicina Sperimentale” al prof. Silvestro Greco, ordinario in Ecologia all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo).

Il biologo marino ha tenuto una Lectio incentrata sui temi dell’approccio analitico-integrato “Una sola salute”. La Laudatio è stata affidata alla professoressa Nancy Spanò, direttrice del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali. Presenti, insieme alla rettrice Giovanna Spatari, anche il prorettore vicario Giuseppe Giordano, la coordinatrice del Dottorato di Ricerca, Emanuela Esposito, e il direttore generale Pietro Nuccio.

La Laudatio

“Il prof. Silvestro Greco – ha esordito la prof. Spanò – entra oggi a far parte di un Dottorato che consta un nutrito gruppo di ricercatori, all’interno di un Ateneo che studia l’ambiente marino sin dagli anni Ottanta, quando la Biologia marina di UniMe ha vissuto una fase di consolidamento e sviluppo significativo, diventando un punto di riferimento in Italia, specialmente per le ricerche sullo Stretto di Messina.

Esperto in gestione sostenibile delle risorse ittiche e conservazione della biodiversità, vanta un forte e fattivo impegno in ambito oceanografico e ambientale. In particolare, nel campo della conservazione, il prof. Greco ha ideato e gestito il progetto ‘Sistema Afrodite’, il primo studio organico sulle aree marine protette italiane e ha partecipato alla ricerca sul Santuario dei Cetacei.

Ha ricoperto ruoli di vertice in istituzioni di ricerca come Icram – Ispra e la Stazione Zoologica Anton Dohrn, dove dal 2018 al 2024 ha diretto le sedi territoriali di Roma e Calabria, assumendo anche il ruolo di vicepresidente e presidente facente funzioni. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche ruoli istituzionali collaborando come consigliere scientifico del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e come membro di diversi organismi nazionali e internazionali.

Autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche e 6 libri, è stato inoltre insignito dei titoli di commendatore e grande ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La sua carriera testimonia il suo impegno costante per la valorizzazione e la salvaguardia del mare ed il conferimento odierno trae linfa, oltre che dal suo impegno scientifico, anche dal suo grande valore umano capace di collegare scienza e responsabilità”.

L’intervento del prof. Silvestro Greco

“Questo per me è un giorno davvero emozionante – ha commentato il prof. Greco -. Era il settembre del 1976 quando, da giovane diplomato, venni accolto da Messina e da questa Università. Se sono qui oggi è anche grazie a quella esperienza arricchita da amici, colleghi e dai preziosi insegnamenti del mio mentore, il prof. Sebastiano Genovese.

Il concetto di ‘Una sola salute’ di cui intendo parlare è nato da qualche decennio e mette insieme l’idea che noi stessi siamo natura, per cui non si può assolutamente pensare alla salute dell’uomo se non vi è quella degli ecosistemi. Ormai le zoonosi, i salti di specie, le intossicazioni da alghe tossiche ci spingono a dire che l’esserci staccati da un ragionamento di natura ci porterà poi ad avere problemi.

Il Covid è stato un esempio lampante di tutto questo, il nostro equivoco di base è che noi stessi non riusciamo a pensarci esseri di natura. Ma vi è una stretta correlazione fra ecologia e salute umana, non possiamo rispondere ad ogni cosa con la tecnologia; la biodiversità è il nostro mantello di protezione da preservare, dobbiamo mantenere efficacia ed efficienza degli ecosistemi naturali per il nostro bene”.