Vivere isolati in un torrente a Giampilieri, “dipendo dalle bombole d’ossigeno”

Il signor Antonio e sua moglie, quando esplode il maltempo, si ritrovano in una situazione ancora più precaria, acuita dalla malattia

MESSINA – In mezzo al caos e ai pericoli del maltempo, con il tornado nel Messinese e i suoi effetti pericolosi, ci sono storie come queste. Siamo a Giampilieri. Il signor Antonio vive con la moglie in un torrente, lì dove non dovrebbe stare nessuno ma questa è un’altra storia, e ogni volta per portargli le bombole d’ossigeno si fanno i salti mortali. Sì, perché il signor Antonio è malato e la sua condizione difficile, sul piano personale, è resa ancora più precaria dal luogo in cui sta.

Quando c’è maltempo, come oggi, la situazione diventa insostenibile. E Antonio e sua moglie rimangono isolati con il terrore che ogni via d’accesso diventi insormontabile e che l’arrivo di una ditta, con le bombole d’ossigeno, sia reso impossibile.

