Torre Faro, vivibilità e sicurezza: il 25 aprile torna l’Isola pedonale. Le date

Un nuovo volto per il villaggio, tra sicurezza, mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio

MESSINA – A Torre Faro torna l’Isola pedonale. L’istituzione di un’area pedonale che trasformerà il cuore del villaggio in un’oasi di tranquillità e sicurezza è stata deliberata oggi, martedì, dalla Giunta comunale riunitasi a palazzo Zanca. L’area pedonale si estenderà dall’incantevole scenario antistante la Chiesa Madonna della Lettera, lungo via Torre, tra le vie Rando e Pozzo Giudeo, e in via Fortino, tra le vie Lanterna e Barresi. Sarà attiva durante le ore serali, dalle 18 alle 24, e in determinati giorni festivi e prefestivi, inclusi il 25 aprile, il 1° maggio e vari fine settimana di maggio e giugno.

Questa decisione, motivata dalla volontà condivisa dell’Amministrazione, mira a rendere accessibile il pittoresco villaggio di Torre Faro ai cittadini e ai turisti, offrendo loro la possibilità di esplorare liberamente il suggestivo paesaggio dello Stretto. Si promuove così la mobilità sostenibile e il benessere della comunità, privilegiando gli spostamenti a piedi e riducendo l’impatto ambientale.

“Il provvedimento – ha spiegato il sindaco, Federico Basile – nasce dalla volontà condivisa dell’Amministrazione in vista delle due imminenti festività del 25 aprile e primo maggio e nei weekend dei mesi pre festivi, di rendere fruibile alla cittadinanza e ai turisti presenti in Città il villaggio di Torre Faro con il suggestivo scenario dello Stretto, e garantire così assoluta libertà di movimento con il duplice obiettivo di privilegiare gli spostamenti a piedi nel rispetto dell’ambiente e del benessere della comunità.

Un atto dovuto per la sicurezza stradale – prosegue Basile – considerato che il traffico veicolare nel villaggio di Torre Faro subisce un incremento nelle giornate festive primaverili e in prossimità dell’estate, oltre a garantire l’ordine pubblico, la tutela della salute della collettività, il patrimonio ambientale e culturale del nostro territorio nell’ottica più generale di perseguire il nostro obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile”.

ISOLA PEDONALE, LA SCHEDA