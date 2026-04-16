Voglia di restare: Pam Studio Pro racconta Messina attraverso le emozioni dei suoi sposi

Redazionale

Che valore hanno i tuoi ricordi? In un mondo in cui tutto scorre veloce e viene facilmente dimenticato, i ricordi sono l’unica cosa che custodiamo gelosamente nel tempo. Traguardi e i successi personali meritano di essere ricordati con foto e video di cui andare fieri.

È proprio da questo desiderio che nasce Pam Studio Pro: una realtà imprenditoriale femminile specializzata in servizi fotografici per matrimoni a Messina. Fondata nel 2017 da Pamela Presti, conosciuta da tutti come la fotografa che veste di viola, con un nome semplice e impossibile da dimenticare: PAM!

«Sono una mamma, una moglie e una donna che ha fotografato emozioni in tutta Italia», racconta Pamela. «Ma ho scelto di restare qui: fondando la mia azienda in Sicilia e innamorandomi ogni giorno di più di Messina».

Il suo è uno stile fotografico ultra colorato che unisce la spontaneità degli scatti rubati a pose artistiche, pensate appositamente per esaltare la bellezza della città metropolitana.

«Con umiltà riconosco che a Messina ci siano tanti bravi fotografi, anche più esperti di me», continua Pam. «Ho sempre creduto, però, nell’idea che il mio stile dovesse essere unico e inimitabile. E la mia più grande soddisfazione è vedere che a notarlo sono tante donne, proprio come me, che mi scelgono per immortalare il loro giorno più magico».

Il segreto di Pam: fotografa per matrimoni e non solo

La ricerca della felicità non si ferma all’altare. «Gli sguardi di coppie innamorate, i sorrisi di bimbi che festeggiano i loro successi fino all’età adulta: adoro fotografare persone felici. È questo il mio vero segreto da fotografa», confida.

Ecco perché, accanto ai reportage di nozze, Pam si emoziona diventando la testimone visiva di prime comunioni e degli immancabili diciottesimi compleanni.

Messina protagonista, anche dall’alto

Per Pam Studio Pro Messina vive da coprotagonista in ogni evento. Una visione che abbraccia diverse prospettive, fino a spingersi letteralmente tra le nuvole.

Sul canale Youtube sono presenti tantissimi video che rendono la città metropolitana di Messina la location perfetta per foto e video dall’alto dei servizi fotografici di Pam.

«La mia unica promessa», conclude Pam, «è quella di garantire un racconto completo, tra foto, video e riprese aeree con emozioni eterne racchiuse in album fuori dal comune.

Realizziamo veri e propri complementi d’arredo per la casa, affinché le famiglie possano circondarsi fisicamente dei ricordi più belli della loro vita».

Ci sarebbe ancora tanto da raccontare, ma le immagini sono espressioni di emozioni che superano qualsiasi parola. Solo se ami distinguerti e pensi che in Pam Studio Pro hai appena trovato il tuo fotografo ideale, clicca nel link in basso: troverai Pam sempre pronta ad aiutarti a rendere il tuo matrimonio… unico come te!

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