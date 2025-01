“Vogliamo l’acqua dal rubinetto”, sit-in all’Amam

Messina. Il comitato annuncia l'iniziativa per lunedì 20 gennaio e invita la cittadinanza

MESSINA – Continua la battaglia del comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto”. Il prossimo appuntamento è lunedì 20 gennaio, alle 15.30, con un sit-in davanti alla sede Amam, sul viale Giostra, a Ritiro.

Sottolinea il comitato: “La cittadinanza è invitata. Parteciperemo numerosi e rumorosi. Su richiesta dei cittadini esasperati, avevamo scritto una lettera aperta, articolata su quattro punti, inviata rispettivamente al presidente e al direttore generale dell’Amam Paolo Alibrandi e Davide Maimone, al sindaco di Messina Federico Basile, all’assessore ai Rapporti con Amam Antonino Careri. Il tutto per chiedere la pubblicazione sul sito web dell’Azienda meridionale acque Messina, così come prevede la legge, dei risultati delle analisi periodiche della potabilità dell’acqua. A tutt’oggi tale lettera non ha avuto alcuna risposta da parte di nessuno dei destinatari. Ma, nel frattempo, al ritmo di quasi una al giorno, le perdite, i disservizi, i guasti continuano a imperversare sul nostro territorio. La popolazione è esausta e non ce la fa più. Ora rompiamo gli indugi. Ed è solo l’inizio”.



