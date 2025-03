Volley B, l’Amando vince a Crotone, derby tra La Saracena e Orlandina alle paladine

Turno di riposo per il Volley Letojanni nel campionato maschile

Vittoria Amando Volley in serie B1 femminile. Le santateresine si impongono sul campo della Pallavolo Crotone per tre set a zero. Nel primo set il margine è ampio 15-25, nel secondo e terzo restano più in partita i calabresi che però cedono l’intera posta dopo che maturano il 21-25 e il 20-25. In classifica le siciliane allungano a 25 punti e nel prossimo turno riposeranno.

Turno di riposo in serie B maschile per il Volley Letojanni mentre le altre squadre hanno giocato. Questa settimana Balsamo e compagni torneranno in campo in trasferta a Lamezia Terme. Gli jonici, quarti in classifica, sfideranno la capolista del girone lanciatissima a blindare il primo posto aritmeticamente.

In B2 femminile è stato derby tra le due formazioni messinesi. La Saracena Volley ha ospitato, subendo una netta sconfitta, l’Orlandina Volley. Le ospiti si sono imposte al PalaMangano con il punteggio di 22-25 9-25 20-25. La classifica vede le paladine in sesta posizione a quota 28 punti con la Saracena in ultima posizione tra le squadre che ancora stanno disputando il campionato. Nel prossimo turno per la formazione di Piraino trasferta a Vibo Valentia, mentre l’Orlandina osserverà un turno di riposo.

