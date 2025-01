Volley C. Il Messina Volley fa suo il derby con la Team Volley

Vincono anche Nino Romano, Volley 96 e Santa Teresa. Nel torneo maschile tre punti per Sicily Bvs, Jonica, Barcellona e Trinisi

Nel weekend da poco concluso sono ripresi i campionati regionali di pallavolo. Tante le squadre di Messina e provincia impegnate, ci sono stati tre derby, ma la sfida più sentita è stata la stracittadina della Juvara tra Team Volley e Pallavolo Messina in serie C femminile. Ad imporsi come da pronostico le ragazze di coach Trimarchi che però hanno faticato più del previsto per piegare la resistenza di capitan D’Amico e compagne. Il messina Volley si era portato avanti per due set prima di subire la reazione locale che annullava tre match point e ai vantaggi trascinava la sfida al quarto set dove veniva fermata sul più bello ad un passo dal tiebreak, risultato finale 20-25 19-25 31-29 22-25 in favore delle leonesse del presidente Rizzo. Così coach Trimarchi al termine della partita: “I primi due set ci avevano fatto sperare visto che sono andati bene. Poi la Team Volley ha cominciato a giocare con noi che abbiamo fatto qualche errore di troppo. Il fatto di portare a casa i tre punti è positivo visto come si era messo il quarto set e questo ci induce a lavorare ancora di più”. Ad analizzare la sconfitta è il capitano Carmen D’Amico per la Team Volley: “È stato un bel confronto e purtroppo non è andata per il verso giusto. Eravamo sopra nel quarto set e lì ha pesato l’esperienza. Soddisfatta?Personalmente lo sono abbastanza, ma essendo un gioco di squadra se io faccio bene mi interessa poco, mi importa di più che la mia squadra vinca”.

In serie C femminile nel girone B si registrano anche le vittorie della Polisportiva Nino Romano contro il Teams Volley Catania, punteggio finale 25-23 25-19 25-18, e vince anche la Volley 96 nel derby contro la Pallavolo Oliveri (25-15 25-16 22-25 25-19), altro derby tra Unime e Santa Teresa, vinto dalla joniche (18-25 23-25 19-25) che hanno portato via l’intera posta dal Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria.

In serie C maschile nel girone A vince in trasferta la Sicily Bvs, la formazione di coach Santacaterina strappa l’intera posta sul campo del Terrasini (22-25 16-25 15-25) e si mantiene al secondo posto. Alle loro spalle il Barcellona che tiene il passo forte della vittoria da tre punti sul campo del Don Orione e Capacense per 29-31 25-20 21-25 21-25. Prima vittoria in stagione per il Trinisi che ospitava, nello scontro tra ultime in classifica, l’Hobby Volley, la formazione tirrenica si è imposta per 25-21 25-20 25-16. Nel girone B vittoria per la Jonica Volley che mantiene il primo posto nel girone aggiungendo i tre punti della sfida interna contro il Paternò, risultato finale 25-7 25-17 25-21, sconfitta invece l’Ambiente Lab Team Volley che cade in quel di Agira in quattro set (25-21 21-25 25-15 25-22).

Festeggia la Pallavolo Messina in serie D

In serie D femminile torna alla vittoria, trovando il primo successo in trasferta, la Pallavolo Messina. La formazione peloritana sfidava lontano da casa l’Universal Viagrande e ha portato via l’intera posta imponendosi per tre set a zero col punteggio di 27-25 25-17 25-18 in proprio favore. Questo il commento di Alessia Tringali, capitano e schiacciatrice della Pallavolo Messina, al termine della gara: “Arriva una vittoria bella e inaspettata viste le sconfitte subite in precedenza. La mancanza del mister ci ha responsabilizzato di più e ci siamo date più da fare. In particolare io mi sono dovuta occupare di chiamare i time out e fare eventuali cambi. Nel primo set siamo partite male e abbiamo poi recuperato sette punti di svantaggio. Speriamo che questo sia un trampolino di lancio per fare meglio nel prosieguo della stagione”.

Risultati 10ª giornata serie C femminile e classifica girone B

Polisportiva Nino Romano – Teams Volley Catania 3-0

Team Volley Messina – Messina Volley 1-3

Volley 96 – Pallavolo Oliveri 3-1

Golden Volley – Pallavolo Zafferana 0-3

Ssd UniMe – Santa Teresa 0-3

Riposava: Liberamente Acicatena.

Pallavolo Zafferana 27 punti

Polisportiva Nino Romano 23 punti

Messina Volley 21 punti

Golden Volley 18 punti

Santa Teresa 17 punti

Volley ’96 13 punti

Ssd UniMe, Pallavolo Oliveri 9 punti

Liberamente Aci Catena 6 punti

Teams Volley Catania 5 punti

Team Volley Messina 2 punti

Risultati 10ª giornata serie C maschile e classifica girone A

Trinisi – Hobby Volley 3-0

Energy Solution – Entello 3-0

Don Orione e Capacense – Barcellona 1-3

Volley Gibellina – Essepiauto 3-0

Terrasini – Sicily Bvs 0-3

Energy Solution 26 punti

Sicily Bvs 24

Barcellona 21

Don Orione e Capacense 18

Entello 16

Gibellina 13

Terrasini 12

Essepiauto 9

Club Leoni 8

Trinisi 3

Hobby Volley 0

Risultati 8ª giornata serie C maschile classifica girone B

Jonica Volley – Paternò Volley 3-0

Systemia Viagrande – Gs Pozzallo 0-3

Agira – Ambiente Lab Team Volley 3-1

Giarre – Modica 3-0

Volley Gela – Pedara Volley 3-0



Jonica Volley Santa Teresa 24 punti

Giarre 21 punti

Gs Pozzallo 20 punti

Gela 16 punti

Ambiente Lab Team Volley 12 punti

Agira 11 punti

Paternò Volley 10 punti

Viagrande, Pedara Volley 3 punti

Modica 0 punti

Immagini in questo articolo di Chiara Galipò

Articoli correlati