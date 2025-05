Volley C/M, Sicily Bvs in finale promozione. Mazzulla: “Jonica avversario ostico”

Non si sono mai incrociate quest'anno e si ritroveranno a Saponara e poi a Santa Teresa le due corazzate per conquistarsi l'ultimo posto sul campo per la serie B

Il campo promuoverà una sola peloritana alla prossima serie B di pallavolo maschile. Dopo due duri gironi da protagoniste e dopo una prima fase playoff che ha sorriso alla Sicily Bvs e non alla Jonica Volley due formazioni peloritane si troveranno nella seconda finale promozione. Il regolamento infatti prevedeva che le due prime dei gironi A e B, Atletica Termini e Jonica, si sfidassero per la prima promozione in palio con la vittoria dei palermitani. Mentre anche le seconde, Sicily Bvs e Giarre, potevano accedere a questa possibilità vincendo la semifinale tra loro e poi giocandosela con la sconfitta della prima finale.

Le due squadre quindi si ritrovano a questo punto dopo aver terminato al primo posto del girone B la Jonica Volley, da imbattuta, diciotto vinte su diciotto giocare prima di cedere la prima a Termini Imerese all’andata della prima finale promozione; da seconda nel girone A la Sicily Bvs che ha chiuso un solo punto dietro l’Atletica Termini in stagione regolare, cedendo in trasferta da loro l’intera posta nell’unica sconfitta stagionale e vincendo al tiebreak a Saponara non riuscendo quindi a operare il sorpasso. Domenica 25 maggio si giocherà in casa della Sicily Bvs, al PalaCampagna di Saponara ore 19 l’andata diretta da Andrea Riina e Roberto Barbata. La settimana successiva, domenica 1 giugno il ritorno al PalaBucalo di Santa Teresa di Riva alle ore 17.

Mazzulla: “Ritroveremo molti ex”

Presidente Mazzulla, arrivate all’atto finale per raggiungere l’obiettivo stagionale contro la Jonica, ce lo aspettavate?

“⁠Avendo giocato contro Termini sapevamo che sarebbe stata una finale molto combattuta e ci aspettavamo che Santa Teresa potesse perdere visto anche alcuni acciacchi fisici nei loro ranghi. Ad oggi abbiamo lavorato bene, ma il livello di certo in queste ultime gare si è alzato rispetto alla stagione regolare. Però unendo le forze tutto il nostro gruppo team si sta adesso adoperando per cercare di non lasciare nulla al caso sotto la guida tecnica di coach Santacaterina. Santa Teresa sarà un avversario ostico sia tecnicamente che emotivamente vista la presenza di molti ex”.

Mentre aspettate buone notizie dalla prima squadra maschile avete già festeggiato la vittoria del campionato e la promozione in Serie D con la prima squadra femminile. Che cammino è stato?

“A⁠bbiamo concluso la stagione al primo posto, posizione mantenuta per tutta la durata del campionato. Sono molto contenta della promozione perché già lo scorso anno puntavamo al salto di categoria e quest’anno lavorando sempre con lo stesso gruppo, e di tanto in tanto dando personalmente anche una mano io in prima persona, abbiamo centrato l’obiettivo. Sono molto soddisfatta del lavoro di squadra, dell’unione e del clima sempre sereno vissuto in palestra che mi ha permesso di poter gestire al meglio ogni esigenza tecnica con grande partecipazione e messa a disposizione da parte delle atlete per coprire quelle che sono state le varie esigenze del momento. Sono felice per questo gruppo che sarà la base di partenza della prossima stagione al quale vedremo di aggiungere solo qualche pedina. Crescere nel femminile è molto importante per noi perché i nostri settori giovanili contano di numerosissime giovani atlete che meritano di proseguire con noi il loro percorso futuro.

Come sempre non vi fermerete in estate, ma proseguirete le attività anche di beach. Ci sarà il camp ormai diventato una consuetudine, quali le novità?

“Il Camp quest’anno sarà il fiore all’occhiello per tutta la provincia di Messina perché vedrà ospiti davvero di grandissimo livello come la pallavolista nazionale Lubian e neo promosso tecnico Lionetti, tornerà il siciliano Saitta e sarà ospite anche il centrale di Milano Larizza. Saranno i coach degli atleti partecipanti, quasi 100, che vivranno l’esperienza del terzo Sicily Summer Camp, dal 9 al 12 luglio, nelle location di Letojanni e Taormina. Un evento che si conferma in forte crescita e sul quale punteremo affinché divenga un appuntamento annuale da non perdere anche per i prossimi anni”.

