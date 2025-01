Volley D/F. La Pallavolo Messina perde il derby contro la Play Barcellona

Le atlete di coach Triolo dopo un buon primo set vengono rimontate delle longanesi nel dodicesimo turno di campionato

Arriva una sconfitta per la Pallavolo Messina, unica formazione della galassia Team Volley impegnata nel fine settimana. I campionati di serie C erano fermi al termine del girone d’andata, non la serie D che è scesa in campo regolarmente per la dodicesima giornata del campionato e penultimo turno prima del giro di boa.

La Pallavolo Messina, nel girone B, era attesa da uno scontro con la Play Volley Barcellona, in casa di quest’ultima. La classifica vedeva le longanesi al quarto posto, mentre le peloritane, matricola in questo torneo, in posizione meno di vertice. I tre punti sono andati alla fine tutti alle padrone di casa che hanno prevalso il quattro set, ma cedendo il primo.

Play Volley Barcellona – Pallavolo Messina 21-25 25-9 25-11 25-14

Coach Massimiliano Triolo vara il solito starting six in partenza con Zuco al palleggio e Di Blasi suo opposto, in banda ci sono il capitano Tringali e Lauro, centrali Puglisi e Corso con Giuliana Fulci libero.

Nel primo set la formazione ospite applica alla perfezione il piano partita e arriva anche ad avere un cospicuo vantaggio in termine di punti. Dall’altra parte, nonostante i time out, i cambi e tutti gli accorgimenti presi dalla panchina, Barcellona non riesce a invertire il trend. Il set si conclude in favore della Pallavolo Messina per 25-21.

Ad inizio secondo però invece di dare continuità le ospiti incappano nel solito passaggio a vuoto in cui perdono concentrazione e permettono a Barcellona di salire in cattedra. Arriveranno solo nove punti contro i venticinque delle locali che pareggiano il conto dei set. Coach Triolo prova a pescare dalla panchina ad inizio terzo parziale mandando in campo la palleggiatrice Santoro e le attaccanti Ruggeri e Ielo, nel finale di parziale anche Lombardo e Galipò, ma Barcellona fa suo anche il terzo set per 25-11 e sorpassa nel conto dei set per due a uno. Nel quarto rivoluziona il sestetto coach Triolo che dà spazio anche a D’Alia e a Parisi in sostituzione di Fulci, quest’ultimo un cambio richiesto dal libero giallorosso. Squadra che gira leggermente meglio e infatti sarà il set perso con più punti realizzati (25-14).

Risultati 12ª giornata serie D femminile e classifica girone B

Giardini del Volley – Pgs Juvenilia 3-0

Randazzo Volley – Libertas Messina 3-0

Viagrande – Torregrotta 1-3

Akis Volley – Nebrodi Volley 3-2

Play Volley Barcellona – Pallavolo Messina 3-1 Zafferana Volley – Roccalumera 3-0

New Randazzo Volley 27 punti

Zafferana Volley 26 punti

New Volley Team Torregrotta* 25 punti

Barcellona 19 punti

Giardini del Volley 18 punti

Nebrodi Volley 15 punti

Akis Volley, Pgs Juvenilia 14 punti

Universal Viagrande* 10 punti

Pallavolo Messina, Roccalumera Pallavolo 6 punti

Libertas Volley Messina 3 punti

Articoli correlati