Volley Letojanni, a Bisignano vittoria al tie-break - Tempostretto

Serie B/m - Nella quinta giornata di andata del campionato nazionale di pallavolo, Volley Letojanni, sotto 2-0 nella trasferta di Bisignano, tira fuori l'orgoglio e rimonta vincendo al tie-break

BISIGNANO – Sono state necessarie oltre due ore per far tornare la Volley Letojanni al successo. I ragazzi di coach Rigano riescono ad espugnare il terreno di Bisignano. Nonostante l’iniziale doppio vantaggio nei parziali da parte della squadra di casa, gli ospiti la riprendono e la vincono con una condotta di gara di cui sarà necessario far tesoro per il prosieguo della stagione.

La partita inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare Pasquale Federico, il giovane atleta della formazione del Bisignano, scomparso prematuramente tre giorni fa.

Coach Rigano ripresenta il consueto sestetto con Balsamo in regia, Buffo opposto, Pugliatti e Torre posto 4, Battiato e Arena centrali con Maccarrone libero.

Coach Bosco risponde con Esposito al palleggio, Miranda opposto, Foniciello e Granata posto 4, Gaetano e Grasso centrali con Balestreri libero.

La cronaca

1° set: recupero di Bisignano con Miranda e Foniciello show

Ritmi intensi sin dall’inizio, con sostanziale equilibrio nei numeri. Il primo break è a favore del Letojanni grazie a Torre che mette giù un pallone dalla seconda linea (12-9). I padroni di casa sospinti da Miranda, autore di un’ottima prestazione in attacco, riescono a recuperare e Rigano è costretto a chiamare il primo time-out. Al rientro in campo Letojanni, nonostante qualche errore di troppo, sfrutta il fondamentale del servizio, ma soprattutto recupera palloni a muro fino al massimo vantaggio di 15-19. Da qui in avanti, metamorfosi dei locali con Miranda e Foniciello sugli scudi in attacco e a muro. Letojanni sbaglia e i padroni di casa la raggiungono sulla parità (19-19). Torre a portare avanti i letojannesi ma è un fuoco di paglia perché i padroni di casa recuperano, con il solito Miranda, e mettono in difficoltà con il servizio di Gaetano la ricezione ospite. Si chiude con un attacco di Foniciello sul 25 a 22.

La presentazione delle squadre. A Bisignano arriva un successo in rimonta

2° set: Letojanni sbaglia in ricezione e Bisignano vola

L’inizio del secondo set è disastroso. Pronti, via: 4 a 0 per i padroni di casa. I letojannesi non demordono e, sospinti da Torre (ottima la sua prova con ben 28 punti a referto) e Pugliatti soprattutto in attacco (18 i suoi punti), cominciano a risalire la china (7-7). Alcuni errori di troppo in ricezione permettono ai padroni di casa di allungare (20-16). Rigano chiama a raccolta i suoi e a nulla valgono gli ingressi in campo di Alderuccio, Laurendi, Cianci e Cicala. I padroni di casa, sulle ali dell’entusiasmo, conquistano con un errore in battuta di Pugliatti anche il secondo parziale per 25-19.

3° set: Miranda sbaglia e Letojanni ne approfitta

Inizia la terza frazione di gioco e Letojanni sembra ormai dover cedere facilmente. I letojannesi, aiutati anche da un calo fisico della squadra di casa, cominciano a crescere; aggiustano la ricezione, in difesa recuperano qualche palla in più e i vari Pugliatti, Torre e Battiato (autore anch’egli di una buona prova) conquistano un importante doppio vantaggio (18-16). I locali si portano avanti con il solito Miranda ma sul 24-23 non sfruttano il match-point. Torre impatta sul 24 pari, Pugliatti mette a terra la palla del 25-24 e un errore di Miranda (uno dei pochi della gara) consegnano il set ai letojannesi.

4° set: Letojanni preme sulla ricezione avversaria e conquista il parziale

Quarto set tutto a favore degli ospiti. I ragazzi di coach Rigano mettono in grosse difficoltà la ricezione dei locali, assicurandosi il massimo vantaggio (14-9) con un attacco di Pugliatti dalla seconda linea. Bisignano cerca di accorciare le distanze ma Pugliatti e Torre continuano a mettere a terra palloni pesanti e creando un distacco di sei lunghezze. I padroni di casa hanno un sussulto d’orgoglio e, trascinati dal solito Miranda sia in attacco che in battuta, cercano di recuperare. Un primo tempo di Battiato fissa il punteggio sul 21-25. Tutto rimandato al tie-break.

Il tie-break: Letojanni domina e vince

Un tie-break che i letojannesi dominano (1-3) grazie a Torre, Pugliatti (3-6) con un attacco dalla seconda linea, e con Arena a firmare il primo tempo del vantaggio (5-8). Si va avanti con Torre che sigla il 7-10 ma i locali, grazie alle azioni di Miranda e approfittando di qualche errore di troppo del Letojanni, arrivano sino all’11-12. Un attacco di Buffo e un muro di Torre fissano il punteggio sull’11-14. E sempre lo stesso attaccante letojannese, a coronamento di una splendida gara, mette a terra il pallone dell’11-15 con vittoria finale per il Letojanni.

Le riflessioni conclusive

Un successo che fa morale ma Letojanni è ancora vittima dei soliti alti e bassi. Occorrerà cambiare registro nelle prossime gare se si vorranno ottenere risultati con continuità. L’obiettivo era di vincere la gara di Bisignano e i letojannesi, nonostante qualche patema di troppo, ci sono riusciti, conquistando la terza vittoria in campionato. Testa adesso alla partita di sabato prossimo quando a Letojanni arriverà il forte Lamezia.

Il tabellino della gara

Bisignano Group vs Volley Letojanni 2-3

Bisignano Group: Miranda 27, Esposito 1, Gaetano 11, Granata 6, Grasso 5, Foniciello 16, Balestrieri (L),

Caracciolo 0. Ne: Amodio, Fusaro, De Simone, Puliese. All: Bosco

Volley Letojanni: Buffo 11 , Battiato 12, Torre 28, Arena 4, Balsamo 1, Pugliatti 18, Maccarrone (L), Litrico 0, Alderuccio 0, Laurendi 0, Cicala 1, Cianci 0. All: Gianpietro Rigano

Parziali: 25-22; 25-19; 24-26; 21-25; 11-15

Arbitri: Giuseppe Resta e Denise Mary Rose Bianchi

