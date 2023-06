Volley Letojanni, confermato mister Rigano per il quinto anno consecutivo - Tempostretto

Il tecnico santateresino rappresenta una garanzia: "Contento di rappresentare questo comprensorio attraverso la famiglia Volley Letojanni"

LETOJANNI – L’Asd Volley Letojanni riparte con una certezza: Gianpietro Rigano alla guida tecnica della squadra. La società letojannese ha riconfermato per la quinta stagione consecutiva la presenza dell’allenatore di origini santateresine fissando in lui uno dei punti cardini della squadra letojannese.

Una partenza che dà sicurezza alla società jonica che ha raccolto il sì di mister Rigano che nelle scorse settimane era stato contattato numerose squadre siciliane sia maschili che femminili, che alla fine ha dato retta al cuore mantenendo il legame con il Letojanni dove inizierà una nuova avventura sportiva che si preannuncia diversa, rispetto alle altre, per due principali ragioni: sia perché il budget della società letojannese quest’anno è notevolmente diminuito rispetto alle ultime stagione sia anche perché il nucleo storico degli atleti che negli ultimi due anni ha regalato le più belle soddisfazioni (prima con la promozione in Serie A3 e poi con la disputa dei play off quest’anno) per gran parte sarà ringiovanito.

Letojanni programma il futuro

Incassato il sì di mister Rigano la società letojannese ha intenzione di stilare un programma su base triennale accantonando, almeno inizialmente, l’obiettivo play off per il salto di categoria puntando piuttosto a gettare le fondamenta per un progetto a lungo termine in cui troveranno spazio e saranno valorizzati alcuni giovani anche se sarà un campionato in cui si cercherà di conquistare una tranquilla salvezza.

Per la società del Letojanni Rigano rappresenta una garanzia con un curriculum di tutto rispetto a Letojanni avendo nell’ordine conquistato questi risultati: il primo anno durante la stagione chiusa anzitempo causa Covid, la squadra era in testa alla fine del girone di andata e aveva disputato la Coppa Italia; nella seconda stagione la corsa si è fermata nelle semifinali con la sconfitta a Palermo; il terzo anno l’exploit con la conquista della Serie A3 e nella stagione appena conclusa prima posizione nella regular season e play off promozione che però non hanno avuto lo stesso epilogo dello scorso anno.

“Dopo due anni intensi e pieni di emozioni – è il commento di mister Rigano – ricominciamo un’altra avventura. Sono contento di continuare a rappresentare, in giro per l’Italia, questo comprensorio attraverso la bella famiglia del Volley Letojanni che ogni giorno dedica tutte le proprie risorse per organizzare al meglio la vita sportiva dei propri beniamini. Sono certo – conclude Rigano – che anche questa stagione saremo protagonisti sia per la crescita dei nuovi arrivi che nel mantenimento degli altissimi livelli dei ragazzi che in questi anni hanno fatto cose gigantesche”.

Articoli correlati