Volley Letojanni, due ritorni in squadra per la prossima stagione

Si tratta del libero Salomone e del giocatore offensivo Genovese. Sono dieci al momento gli atleti ufficializzati

LETOJANNI – L’Asd Volley Letojanni ha perfezionato l’acquisto di due nuovi atleti. Si tratta di un ritorno per entrambi i giocatori: il libero Francesco Salomone e Leonardo Genovese, quest’ultimo può ricoprire il doppio ruolo di martello ricettore e opposto, entrambi hanno giocato nelle passate stagioni nel sodalizio letojannese.

Il primo colpo di mercato, sia in campo che in panchina, era stato l’annuncio di aver individuato nel palleggiatore Adriano Balsamo la guida tecnica della prima squadra. Sono poi seguite le conferme dei tre centrali Giovanni Battiato, Roberto Arena e Valerio Cianci. I primi colpi di mercato erano stati due giovani con esperienza Andrea Cassaniti (opposto o posto 4) e Marco Di Franco (posto 4). Sono seguiti gli arrivi del palleggiatore Gabriele Bonfanti e dello schiacciatore Edoardo Dato.

Adesso gli ultimi due colpi in ordine cronologico, Salomone e Genovese, ma la società comunica che cercherà ancora nelle prossime settimane per completare il roster al momento composto da dieci elementi, in cui aggiungiamo anche l’allenatore/giocatore Balsamo. La preparazione atletica inizierà alla fine del mese di agosto.

Salomone cresciuto nelle giovanili di Letojanni

Salomone ha iniziato la sua carriera pallavolistica proprio a Letojanni dove già all’età di 14 anni si è ritagliato un ruolo importante e ottenendo la promozione dalla Serie C all’allora Serie B2 e poi alla Serie B. Dopo una parentesi in altre squadre è ritornato nel centro jonico due anni fa sempre con Rigano in panchina, mentre lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di libero nel Santa Teresa di Riva in Serie C.

“Appeno ho ricevuto la chiamata della società – ha dichiarato Ciccio Salomone – non ho esitato ad accettare. L’ambizione e le idee della dirigenza collimano con le mie. Per me è un ritorno in famiglia dato che, anche se in due distinte fasi, ho giocato sei anni a Letojanni dove sono cresciuto prima come persona e poi come pallavolista. L’idea di lottare per difendere questi colori – conclude Salomone – mi affascina senz’altro. Sarà una stagione in cui credo di poter dare un fattivo contributo alla squadra, quest’anno affidata ad un amico, prima che un allenatore, come Adriano che si sta adoperando insieme alla società affinchè possa rivestire un ruolo importante in una stagione abbastanza difficile”.

Genovese: “Non ho avuto dubbi sul ritorno a Letojanni”

Genovese ha invece vestito la maglia del Letojanni nell’anno della promozione in Serie A3 durante il quale si è rivelato un jolly nelle mani di mister Rigano. L’atleta messinese vanta una lunga esperienza nei campionati di Serie B, avendo fatto parte dell’Universal Catania e del Fiumefreddo mentre lo scorso anno ha giocato insieme a Salomone nel Santa Teresa. Due elementi fondamentali che vanno ad implementare l’ossatura della squadra letojannese che la società insieme al neo tecnico, nonché palleggiatore, Adriano Balsamo, sta allestendo. Due figure importanti che certamente daranno un contributo fondamentale nell’arco della stagione. Entrambi si sono dimostrati entusiasti di questa nuova opportunità.

Sulla stessa lunghezza d’onda Genovese, il quale ha manifestato sin da subito un certo interesse: “Nonostante alcune offerte ricevute da altri sodalizi – afferma Genovese – non ho avuto dubbi nello scegliere di ritornare a Letojanni, una società ambiziosa, sana e con la quale tre stagioni fa ho condiviso la gioia della promozione in A3. Ritrovo – dice ancora Genovese – dei vecchi amici oltre che compagni di squadra insieme ai quali abbiamo ottenuto dei risultati importanti. La chiamata del nuovo allenatore mi ha fatto sicuramente molto piacere e spero che sul campo possa ripagare la fiducia che il trainer e la società hanno riposto in me. Una stagione questa che potrebbe regalarci parecchie soddisfazioni”.

