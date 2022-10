Volley Letojanni fa suo il derby, Sicily Villafanca cede 1-3 - Tempostretto

Match equilibrato a Saponara dove i locali hanno avuto la possibilità di approdare al tie-break

SAPONARA – Il Volley Letojanni si aggiudica il derby messinese contro la Sicily Villafranca centrando la terza vittoria consecutiva collocandosi provvisoriamente in testa alla classifica. Una partita dagli altri contenuti tecnici in cui le due squadre hanno espresso un’ottima pallavolo facendo divertire il numeroso pubblico accorso nella palestra Graziella Campagna di Saponara.

Le due squadre scendono in campo con i due sestetti base. Staiti schiera Schifilliti al palleggio, Corso opposto, Porcello e Schipilliti centrali, Princiotta e Pugliatti martelli ricettori con De Francesco libero. Rigano risponde con Balsamo in cabina di regia, Chillemi opposto, Battiato e Speziale centrali, Cortina e Torre martelli ricettori con Chiesa libero.

Sicily Villafranca – Volley Letojanni 11-25 25-22 22-25 28-30

Nel primo set i letojannesi partono a razzo: Cortina firma il 4 a 0 e Staiti è costretto ad interrompere subito il gioco. Alla ripresa Letojanni continua a pigiare sull’acceleratore battendo bene e creando scompiglio nella ricezione dei locali. Il muro e l’attacco sono devastanti e Chillemi dalla seconda linea realizza l’8 a 2. I padroni di casa cercano di recuperare ma è un fuoco di paglia visto che Battiato (top scorer con 19 punti a referto e autore di una prestazione superlativa) dal centro e Torre creano un solco importante (7-15) costringendo Staiti al secondo time-out. Il Letojanni vola sulle ali dell’entusiasmo e Chillemi con un attacco chiude la prima frazione di gioco con il risultato di 11 a 25.

Nel secondo set Villafranca, ferita nell’orgoglio, cerca di reagire allo svantaggio iniziale e Corso, Porcello e Schipilliti mettono a terra palloni pesanti ma i letojannesi riescono a tenere il passo grazie a un efficace muro ed ad un servizio sempre incisivo. Un errore di Cortina, seguito da un muro di Corso consentono al Villafranca di ottenere il primo strappo (12-8) e Rigano chiama a raccolta i suoi. Al rientro in campo Schipilliti con un ace dà il massimo vantaggio (16-10); Pugliatti con un attacco incisivo segna il massimo vantaggio (19-14) costringendo Rigano al secondo time-out. Al ritorno in campo Saitta prende il posto di Cortina, i letojannesi ritornano molto più efficaci al servizio e con due muri consecutivi di Speziale e Torre avvicinano il Villafranca sul 20-18. Villafranca che ha un po’ registrato il proprio sistema di gioco sfrutta il momento di verve dei suoi attaccando ed arrivando sul 23-20; infine un muro su Torre dà il primo di tre set-point ai tirrenici. Torre prova ad accorciare in attacco ma un suo errore in battuta consegna il set ai padroni di casa (25-22).

Nel terzo parziale Letojanni parte nuovamente di slancio. Speziale a muro e Torre danno il massimo vantaggio (1-6) e Staiti chiede il minuto di sospensione. I letojannesi sembrano molto più vivi degli avversari e Battiato al servizio insieme a Speziale producono il massimo vantaggio (3-9). I locali provano a rientrare ma un ace di Torre fissa il punteggio sul 6-12. Pugliatti e Porcello in attacco accorciano le distanze fino al 12-14; due battute di Porcello permettono il pareggio (14 pari) ma i letojannesi, nonostante questo piccolo passaggio a vuoto, grazie al muro e all’attacco a recuperare il massimo vantaggio 14-17. Da questo momento in poi sale in cattedra Corso che con degli ottimi attacchi permette ai suoi di scavalcare sul 21-20 la squadra ospite ma il cambio di Vintaloro e Saitta consentono ai letojannesi di recuperare lo svantaggio e chiudere il set a proprio favore grazie ad un attacco vincente del solito Torre (22-25).

Il quarto parziale risulta il più equilibrato ed emozionante ed inizia con un testa a testa tra le due compagini che si interrompe solo a seguito di un errore in attacco di Princiotta e l’ennesimo muro di Speziale portano i letojannesi sul 13-17. Staiti inserisce Mazza al posto di Princiotta il quale si fa trovare pronto e approfittando di un calo vistoso dei letojannesi, i padroni di casa riescono ad impattare sul 21 pari. Da questo momento la gara diventa esaltante: Speziale firma il meno uno, Mazza attacca out e lo stesso Speziale in primo tempo dà il primo match-point ai letojannesi. Mazza ristabilisce la parità, Balsamo riporta i suoi avanti sul 25-26 ma Corso, con due punti consecutivi ribalta la situazione sul 28-27. Pugliatti ha la palla per chiudere il set ma la manda fuori. A questo punto viene espulso Schipilliti per protesta, il Villafranca si innervosisce e due attacchi out prima di Corso e poi di Pugliatti consegnano il successo ai letojannesi. Finisce così, dopo due ore e mezza di battaglia, l’incontro che permette a Cortina e compagni di mantenere l’imbattibilità.