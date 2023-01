Volley Letojanni sconfitto in casa dal Leverano in Coppa Italia - Tempostretto

La formazione jonica cede per 3 set a 1 ai pugliesi, per continuare a sperare nella qualificazione serve vincere l'intera posta sabato contro Sarroch

LETOJANNI – Nella seconda sfida dei quarti di finale di Coppa Italia la Datterino Volley Letojanni, dopo due ore di battaglia sportiva ed agonistica, cede l’intera posta al quotato Leverano. La squadra pugliese ha dimostrato oggi di possedere tutti i numeri per poter puntare al salto di categoria.

I letojannesi, dal canto loro, hanno disputato una buonissima prova ma nei momenti cruciali dei set la maggiore esperienza dei leccesi è venuta fuori e fatto girare la gara a proprio favore. Nelle formazioni iniziali Letojanni si presenta con il solito sestetto con Balsamo in regia e Chillemi opposto, Speziale e Battiato centrali, Cortina e Torre martelli ricettori con Chiesa libero. Zecca risponde con Laterza in palleggio, con Orefice opposto, D’Elia e Scrimieri centrali con Marzo e Galasso martelli ricettori e De Pandis libero.

Una partita vibrante, di alti contenuti tecnici, giocata bene da entrambe le squadre ma che il Leverano ha meritato di vincere sfruttando al meglio le occasioni avute. Il Letojanni, dal canto suo, non ha nulla da rimproverarsi, ha giocato al massimo delle proprie possibilità ma in alcuni frangenti la bravura degli avversari e qualche imprecisione di troppo ha fatto pendere la bilancia dal lato dei salentini. Adesso, bisognerà vincere ottenendo i tre punti nell’ultima gara di Coppa in programma sabato, con inizio alle ore 15, sul terreno di gioco di Sarroch, vittorioso nella prima gara contro Leverano.

Volley Letojanni – Leverano 17-25 28-26 23-25 24-26

Nel primo parziale vige il più assoluto equilibrio con le squadre brave in attacco a sfruttare tutto il loro potenziale. Si fa avanti a braccetto fino al 9 pari, poi Marzo in attacco e un attacco errato di Torre danno il primo vantaggio agli ospiti (9-11) costringendo Rigano al primo discrezionale. Cortina e Torre provano a ricucire lo strappo, ma Marzo e Orefice (strepitosa la sua prestazione in attacco) danno il massimo vantaggio agli ospiti (13-18) e mister Rigano chiama nuovamente a raccolta i suoi. Al rientro in campo la situazione non migliora: Galasso dalla linea dei nove metri mette in grosse difficoltà la ricezione dei letojannesi, Sciuto, entrato al posto di Speziale, prova ad accorciare per i suoi (16-22) ma Marzo e Orefice portano i suoi sul 17-24. Un errore del neo entrato Saitta in battuta chiude la prima frazione.

Nel secondo set, Leverano approfitta di un passaggio a vuoto dei padroni di casa e con Galasso e Orefice scava un solco importante (2-7). I letojannesi provano a gettare il cuore oltre l’ostacolo, sistemano la ricezione, toccano qualche pallone in più a muro e con il trio Chillemi, Cortina e Torre, recuperano lo svantaggio e costringono sul 11-12 mister Zecca a chiamare il primo time-out. Al rientro in campo Torre ed un’invasione degli ospiti danno il primo vantaggio ai letojannesi (15-13). Orefice e D’Elia provano ad accorciare ma Torre e Chillemi fissano il punteggio sul 18-16. Leverano approfitta di un errore al servizio di Cortina e con il solito Orefice in attacco riacciuffano i letojannesi. Battiato fa la voce grossa dal centro (19-18) ma due errori dei letojannesi uniti ad un attacco di Galasso firmano il controsorpasso (19-21) con il coach di casa costretto ad interrompere il gioco. Tornati sul taraflex, Speziale accorcia lo svantaggio ma Galasso porta avanti i suoi. Orefice martella con continuità dalla seconda linea e offre il primo set-point alla propria squadra. Cortina sale in cattedra con due punti consecutivi e Letojanni passa avanti sul 26-25. Un mani-out di Orefice fissa il punteggio sul 26 pari ma Chillemi e Torre in attacco chiudono la contesa riequilibrando le sorti del match (28-26).

Il terzo parziale è sicuramente il più avvincente e spettacolare con le due squadre che offrono ai numerosi tifosi presenti sugli spalti un gioco da categoria superiore. Letojanni prova a scappare sull’8-4 grazie a Speziale e Torre e mister Zecca chiama il primo time-out, ma al rientro in campo i salentini, spinti da Orefice e Galasso, riacciuffano i letojannesi sul 10 pari. Da qui in poi è un testa a testa sino allo strappo dell’opposto pugliese che fissa il punteggio sul 16-18 e Rigano corre ai ripari chiedendo il minuto di sospensione. Torre e Chillemi provano a far rientrare con degli ottimi attacchi la squadra dentro il set, ma un filotto consecutivo al servizio di Marzo, permette al Leverano di portarsi sul 19-23. Un muro su Battiato dà il primo set-point agli avversari ma Chillemi in attacco prima e poi un muro di Speziale e Torre su Orefice avvicinano il Letojanni agli avversari (23-14). Sul successivo attacco dei pugliesi, Galasso con un delizioso pallonetto mette a terra il punto finale del set (23-25).

Nel quarto set, Letojanni prova il tutto per tutto e la squadra sorretta da Chillemi, Torre e Battiato mette in difficoltà gli uomini di Zecca costringendolo, dopo il muro di Torre su Marzo, a chiamare il primo discrezionale (11-8). Ancora una volta però i pugliesi, forti di una grande esperienza nel gestire momenti di difficoltà durante la gara, rientrano prepotentemente in partita e recuperano il gap di svantaggio sino al 13 pari. D’Elia prova a far scappare i suoi, ma prima Cortina e poi Balsamo con un ace ribaltano la situazione permettendo al Letojanni di condurre per 17-15. Marzo prova ad accorciare ma Torre in attacco ed un ace di Battiato portano i padroni di casa sul 20-17. Zecca spende il suo secondo discrezionale e come sempre al rientro in campo gli ospiti accorciano il divario e con due attacchi consecutivi di Galasso passano a condurre (22-23). Rigano non può fare altro che fermare il gioco per la seconda volta. Speziale con un primo tempo impatta sul 23 pari, Vintaloro e Saitta entrano in campo al posto di Balsamo e Chillemi, Il servizio del neo entrato palleggiatore mette in difficoltà la ricezione degli ospiti e Galasso spara fuori l’attacco (24-23). Orefice con un grande attacco in lungolinea impatta sul 24 pari, poi Battiato attacca dal centro ma la palla leggermente deviata dal muro avversario non viene vista dalla coppia arbitrale e il Leverano ha la prima palla-match. L’onnipresente Orefice dopo una gran difesa della squadra mette giù il pallone del 24-26 permettendo alla propria squadra di incamerare l’intera posta in palio.