Volley Letojanni, si separano le strade con il palleggiatore Laurendi - Tempostretto

Serie B maschile, resa nota dalla società l'interruzione del rapporto avvenuta nella giornata di ieri

LETOJANNI – L’ Asd Volley Letojanni rende noto che, nella giornata di ieri, si è interrotto il rapporto di collaborazione sportiva con l’atleta Domenico Laurendi il quale, dopo una serie di valutazioni per motivi personali, ha deciso di non continuare più la stagione sportiva in corso nella cittadina jonica.

Il palleggiatore Laurendi: “Lascio per motivi personali”

“Sono trascorsi quattro mesi – sono le parole del palleggiatore Laurendi – dall’inizio della mia collaborazione con la società. Sin da subito sono stato consapevole degli enormi sacrifici a cui sarei andato incontro, in ragione anche dei miei impegni lavorativi e di studio. Adesso è arrivato, purtroppo, il momento di prendere consapevolezza che le circostanze non rendono più sostenibile la situazione. Ringrazio tutti, in particolare la società, per l’opportunità offertami”.

L’ Asd Volley Letojanni ringrazia il giocatore calabrese per le prestazioni fornite augurandogli le migliori fortune in futuro dal punto di vista sportivo. Nelle prossime settimane la società cercherà di colmare il vuoto lasciato da Laurendi con un atleta di pari ruolo.

