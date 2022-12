Volley Letojanni, vittoria netta contro Vibo Valentia - Tempostretto

Nella 7ª del girone I di Serie B gli jonici si impongono senza cedere set e restano imbattuti a punteggio pieno

LETOJANNI – Settima vittoria consecutiva per la Datterino Volley Letojanni che, dopo aver vinto in casa per 3 a 0 contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, mantiene l’imbattibilità e la testa della classifica del girone I del campionato nazionale di Serie B maschile.

Un risultato mai in discussione che permette agli jonici di guidare la graduatoria e prepararsi al meglio per la trasferta di sabato in quel di Viagrande. Letojanni nel sestetto base schiera Balsamo in regia con Chillemi opposto, Battiato e Speziali al centro e Cortina e Saitta al posto di Torre martelli ricettori con Chiesa libero. Il Vibo Valentia risponde Guarascio al palleggio, Iurlaro opposto Mirabelli e Cortese centrali, Vizzari e Mirarchi martelli ricettori con Pisani libero.

Volley Letojanni – Vibo Valentia 25-19 25-14 25-16

L’inizio della partita è tutto a favore dei padroni di casa con Chillemi e Cortina che al servizio e in attacco fanno male ai giovani vibonesi e a nulla valgono i due time-out chiamati dall’allenatore Piccioni per interrompere la supremazia dei letojannesi. Vintaloro sostituisce Balsamo e mette subito gli attaccanti in condizione di mettere palla a terra. Chillemi in pipe dà il massimo vantaggio (19-11) ma un vistoso calo dei locali uniti ad un buon servizio degli ospiti fanno rientrare in gara i calabresi Cortina mette a terra il pallon del 21-17, Chillemi porta i suoi sul 23-18 e con due ace chiude il set per 25-19.

Nel secondo parziale Torre viene schierato al posto di Cortina, e la musica non cambia con i letojannesi sempre avanti in grado di mettere pressione alla ricezione ospite; ma due errori consecutivi in attacco dei letojannesi fanno rientrare Vibo (9-6). La differenza in campo tra i due sestetti è comunque evidente: Letojanni pigia sull’acceleratore e con Chillemi (migliore realizzatore con 16 punti a referto) e Saitta piazzano un allungo decisivo (18-10). Poi Vintaloro con due punti consecutivi porta i letojannesi sul 23-12 e un errore in battuta dei calabresi gli consegna il secondo parziale.

Nel terzo parziale Rigano rivoluziona il sestetto dando spazio a Salomone, Sciuto e Amagliani. Il risultato non cambia con il Letojanni sempre concentrato e in grado di gestire il gioco. Un ace di Saitta dà il 12-5, Torre in attacco e Speziale a muro costringono Piccioni ad una nuova sospensione (17-8). Ormai la gara sembra incanalata e Speziale con due punti di fila in attacco consegna il primo match-point ai compagni (24-15) sfruttato subito grazie ad un errore in battuta degli ospiti.

Tabellino

Datterino Volley Letojanni: Cortina 5, Battiato 2, Speziale 6, Balsamo 0, Saitta 9, Chillemi 16, Chiesa (L), Torre 10, Sciuto 0, Salomone 0, Vintaloro 4, Amagliani 4. Allenatore: Gianpietro Rigano.

Tonno Callipo Vibo Valentia: Alcantirini, Asteriti, Carellario, Cortese, Cugliari, Guarascio, Iurlaro, Mirabella, Mirarchi, Pisani (L), Tassone, Vizzari. Allenatore: Franesco Piccioni.

Arbitri: Danny Buccheri e Rosa Privitera.

