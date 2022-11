Il Volley Letojanni vola in testa, ancora imbattuto in Serie B - Tempostretto

Prosegue la striscia di risultati positivi per la squadra di Rigano, l'ultima vittoria contro Fiumefreddo

LETOJANNI – La Datterino Volley Letojanni prosegue la striscia di risultati positivi e vola in testa alla classifica con 12 punti mantenendo la propria imbattibilità. Nella gara odierna contro il Papiro Fiumefreddo Rigano ha schierato la formazione base con Balsamo al palleggio, Chillemi opposto, Battiato e Speziale centrali con Cortina e Torre martelli ricettore e Chiesa libero. Frinzi Russo risponde con Basilicò palleggiatore, Calabrese opposto, Rapisarda e Casella al centro, La Rosa e Cassaniti martelli ricettori con Lombardo libero.

Il sestetto letojannese parte spedito con Cortina al servizio costringendo Frinzi Russo al primo discrezionale sul 5-1. Al rientro in campo la musica non cambia e il Letojanni continua a servire bene e mettere in difficoltà la ricezione della squadra ospite. Torre in attacco e Speziale a muro firmano un break importante e Frinzi Russo chiede tempo di sospensione per la seconda volta (14-7). La Rosa prova ad accorciare con un ace ma a poco serve visto che i letojannesi marciano spediti verso la conquista del set. Vintaloro rileva Balsamo e distribuisce buoni palloni per i propri compagni. Grazie a Chillemi si arriva sul 21-14. Calabrese prova ad accorciare per i suoi ma Cortina con un preciso lungolinea chiude il primo set per i padroni di casa con il punteggio di 25 a 20.

Nel secondo parziale mister Rigano inserisce Sciuto al posto di Battiato e Salomone, oggi schierato nel ruolo di libero, si alterna con Chiesa. Il Letojanni si dimostra molto attento e concentrato in tutti i fondamentali, Fiumefreddo costretto ad inseguire e quando Speziale attacca dal centro l’ennesimo pallone Frinzi Russo è costretto a chiamare il primo time-out (12-6). Al rientro in campo Calabrese, uno dei migliori, prova a ricucire il distacco fino al 13-10 ma Torre e Speziale con due attacchi allungano ancora fino al 16-10. Qualche errore di troppo in ricezione dei locali e un muro su Torre consentono al Fiumefreddo di rientrare sul 16-14; nonostante ciò però Letojanni con l’ingresso in campo di Saitta riprende il largo con due attacchi consecutivi e Speziale chiude a muro su Calabrese per il 25-18 finale.

È sicuramente il terzo set il più combattuto durante il quale le squadre giocano punto a punto. Letojanni prova il primo strappo con Chillemi (8-5) ma gli ospiti con Calabrese e Nicotra accorciano le distanze e sul 15-14 Rigano chiama il primo discrezionale. Al rientro in campo Saitta Speziale e Torre (top scorer con 22 punti) provano ad allungare ma Fiumefreddo molto più incisivo al servizio e a muro, favorito anche dall’ingresso in campo di Nucifora, riduce il gap e passa addirittura a condurre sul 21-22. Torre impatta sul 22 pari ma Calabrese dà il primo set-point ai suoi annullato dal solito Torre (24 pari) Lo stesso piazza un ace e dà il primo match-point ai letojannesi. Da questo momento in poi la gara diventa entusiasmante ed al cardiopalma: è un continuo punto a punto tra le due squadre. Calabrese e NIcotra portano avanti i suoi ma Chillemi in attacco prima (35-34) e Balsamo poi con un ace chiudono la gara con il risultato di 36-34. Un successo fondamentale che permette agli jonici di arrivare alla seconda pausa fissata dal calendario in testa alla classifica e con due punti di vantaggio su Viagrande, vincitore oggi per 3 a 0 contro il Cinquefrondi, ed il Lamezia anch’esso vittorioso a Vibo Valentia e prossimo avversario giorno 19 novembre sul taraflex di via Monte Bianco.

