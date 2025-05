Volley, il messinese Venuto in nazionale: “Questo traguardo è un sogno”

Nei giorni scorsi a Roma per un incontro con tutti gli staff delle nazionali giovanili maschili, ricoprirà il ruolo di Team Manager dell'Under 19 maschile

Il dirigente messinese Giuseppe Venuto, attualmente direttore generale del Volley Letojanni e coordinatore tecnico regionale siciliano, si può fregiare anche del nuovo incarico ottenuto direttamente in federvolley nazionale. Venuto infatti ricoprirà il ruolo di Team Manager della Nazionale Under 19 maschile. Vincenzo Fanizza è il direttore tecnico della nazionali giovanili maschili, allenatori delle under 19 sono Francesco Conci, Dino Viaggiano e Francesco Gagliardi. Il preparatore atletico è Giuseppe Brogneri e lo scoutman Luca Palazzetti.

Nei giorni scorsi si trovava a Roma dove, presso il centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti”, si è svolto un incontro plenario con tutti gli staff delle nazionali giovanili maschili. L’incontro ha visto la partecipazione degli staff delle Nazionali Under 21, Under 19, Under 18 e Under 16, con allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e team manager delle rispettive rappresentative nazionali. Il meeting è stato l’occasione per definire insieme la programmazione della nuova e intensa stagione agonistica.

Venuto: “Ruolo di responsabilità e prestigio”

Questo il primo commento del Team Manager della Nazionale maschile U19 Peppe Venuto: “Per chi fa sport indossare la maglia della nazionale è sempre un obiettivo importante e un sogno, per chi come me lavora e vive di pallavolo da sempre essere arrivato a questo traguardo è il coronamento proprio di questo sogno. In nazionale c’ero già arrivato nel 2016 nel settore squadre femminili giovanili, ero assistente allenatore e visionavo le atlete regione per regione. Qualche anno dopo ho smesso di allenare e mi sono dedicato alla carriera di dirigente partendo da Akademia Sant’Anna come direttore sportivo dalla serie B fino alla Serie A2 e poi ho ricoperto il ruolo di general manager. La mia carriera da dirigente è un’ultima parte della mia carriera da sportivo iniziata da atleta e proseguita poi da allenatore e infine dirigente”.

L’attività con la Nazionale lo vedrà impegnato principalmente in quest’estate, con l’appuntamento principale che sarà il campionato mondiale in Uzbekistan di fine luglio inizio agosto. “Il ruolo del team manager – spiega ancora Venuto – per le squadre nazionali è un ruolo molto importante soprattutto in competizione come europei o nel caso nostro del mondiale. Rappresento l’Italia e quasi tutto passa da me, un ruolo di grande responsabilità e prestigio. Inoltre ho i contatti con tutte le società di appartenenza degli atleti”.

L’attività dell’under 19 inizieranno ai primi di giugno con una serie di collegiali a Camigliatello Silano in provincia di Cosenza e successivamente a Roma e in Francia. Il mondiale è in programma dal 21 luglio al 3 agosto.