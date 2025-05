Volley playoff serie C, la Jonica Volley fa sua l’andata contro la Sicily Bvs

Gli jonici sconfiggono al tiebreak i tirrenici, si replica domenica al PalaBucalo per scoprire chi sarà promossa in serie B

SAPONARA – È stata battaglia al PalaCamapgna di Saponara dove la Jonica Volley ha espugnato il campo della SIcily Bvs regalandosi il successo soltanto al tiebreak nell’andata della doppia sfida che mette in palio la promozione alla prossima serie B di pallavolo maschile.

La formazione tirrenica di coach Tino Santacaterina, arrivata a questo appuntamento dopo il successo in quella che possiamo considerare una semifinale contro Giarre, sfruttando il fattore campo si era portata avanti per un set a zero. La reazione degli jonici di Santa Teresa, imbattuti in stagione regolare e poi sconfitti nella doppia sfida contro l’Atletica Termini nella loro prima chance promozione, condita da molti ex della sfida tra cui Schifilliti, Schipilliti e Rizzo li vedeva passare al comando conquistando i successivi due parziali per 20-25 e 17-25.

Nel quarto Mazza e compagni tornavano a vita conquistando il parziale con il punteggio più largo di tutti e tre i set giocati precedentemente per 25-13. Si arrivava dunque al quinto dove però la Sicily Bvs non riusciva a dare continuità e sfruttare il momento positivo. Squadre appaiate fino al 6 pari poi Santa Teresa prendeva il largo e chiudeva in suo favore set e partita per 9-15. Domenica al PalaBucalo il ritorno, Santa Teresa è imbattuta ancora in casa, tranne che per il golden set ceduto contro Termini Imerese e la Sicily Bvs dovrà compiere un’impresa per tornare in serie B dopo un anno di purgatorio.