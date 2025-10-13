Volley serie B. La Sicily Villafranca lotta e vince, sconfitte le altre all’esordio

Tra gli uomini sconfitte Jonica Volley e Letojanni. L'Orlandina in B2 femminile vince e ottiene l'intera posta sul campo della Pallavolo Zafferana

La prima giornata dei campionati di serie B di pallavolo va in archivio con due risultati positivi e due negativi per le formazioni messinesi. Nel campionato nazionale maschile di Serie B unica è vincere è la Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi. La formazione, ricordiamo ripescata ad inizio stagione, di coach Calcabotta non ha avuto vita facile sul campo di Lamezia Terme dove ha sudato le proverbiali sette camicie per spuntata al tiebreak. Cazzaniga con 26 punti e Mago con 20 sono stati i trascinatori, dopo aver ceduto il primo set i tirrenici hanno reagito passando a condurre per due set a uno, dopo aver ceduto il quarto hanno ripreso le fila del discorso e archiviato la sfida per 5-15 al tie break regalandosi la prima vittoria e i primi due punti della stagione.

Era impegnata in trasferta anche la Farmacia Schultze Jonica Volley, la formazione neo promossa in quel di Corigliano ha conquistato solo un set, il secondo e più tirato concluso ai vantaggi, cedendo in quattro e quindi tornando a casa senza aggiungere punti. Al pala Letterio Barca di Letojanni invece è scesa in campo la squadra veterana, tra le messinesi, di questa serie B. La Tiesse di coach Balsamo però è stata travolta dalla Ciclope Volley che ha archiviato la pratica in tre set, lottato solo il terzo terminato ai vantaggi.

In campo femminile solo l’Orlandina Volley che in serie B2 femminile ha iniziato la stagione sul campo della neopromossa Pallavolo Zafferana. Le etnee in casa hanno lottato cedendo il primo parziale ai vantaggi e dopo essere andate sotto di due set hanno reagito vincendo il terzo. La squadra di coach Fontanot non ha però lasciato scampo e archiviato la pratica in quattro set ottenendo l’intera posta.

Risultati girone H serie B maschile

Volley Letojanni – Ciclope Volley 18-25 12-25 25-27

Corigliano – Jonica Volley 25-13 26-28 25-12 25-20

Lamezia Terme – Sicily Bvs 25-21 20-25 16-25 25-15 5-15

Risultato girone L serie B2 femminile

Pallavolo Zafferana – Orlandina Volley 27-29 12-25 25-20 22-25