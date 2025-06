Volo Ancona-Roma. C’è un solo passeggero, il deputato Gallo

Il racconto del deputato messinese

Un’esperienza di viaggio particolare quella vissuta dal deputato Francesco Gallo. Si è trovato ad essere l’unico passeggero a bordo del volo Aeroitalia sulla tratta Ancona-Roma. Una situazione che ha trasformato un normale spostamento aereo in un “volo privato” inaspettato, costato al parlamentare 138 euro.

“Oggi sul volo Ancona – Roma ho fatto un’esperienza insolita: c’ero solo io, praticamente un volo privato,” dice il deputato. “Colgo l’occasione per sottolineare la correttezza di questa compagnia, che avrebbe potuto inventare mille scuse per annullare il volo e non lo ha fatto”.

Il mantenimento di rotte aeree, anche con un numero esiguo di passeggeri, è infatti spesso garantito grazie al concetto di “continuità territoriale”, un servizio pubblico essenziale che assicura il collegamento di determinate aree, spesso meno servite, con i principali hub nazionali. “Un ringraziamento anche alla Regione Marche che garantisce – con proprie risorse – la ‘continuità territoriale’,” ha aggiunto Gallo.

La distanza tra Ancona e Roma è percorribile in treno o in pullman in un tempo compreso tra le tre ore e mezza e le quattro ore ed è probabilmente l’opzione preferita dai viaggiatori.