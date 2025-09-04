Volo dal secondo piano dell’ospedale di Taormina, è grave

Il giovane era ricoverato in Psichiatria, i carabinieri ipotizzano il gesto volontario

Taormina – È in prognosi riservata il giovane precipitato dal secondo piano dell’ospedale San Vincenzo Taormina il 3 settembre. Il ragazzo è in gravi condizioni ed è sotto controllo dei medici del reparto di Rianimazione.

Gesto volontario?

I primi accertamenti indicano che si potrebbe essere trattato di un tentativo di suicidio. Si tratta infatti di un paziente di Psichiatria che a quanto pare si sarebbe recato autonomamente al secondo piano, da dove poi si è lanciato parecchi metri sotto, attraverso una finestra.

Indagini dei Cc

Sul caso sono ora a lavoro i carabinieri che hanno già ascoltato i testimoni e il personale della struttura ospedaliera per chiarire i contorni della vicenda.